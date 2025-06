El tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable en Canarias

A esta realidad se suma una preocupación creciente: el aumento del consumo de tabaco entre adolescentes, muchos de ellos menores de edad. Formatos como los cigarrillos electrónicos o el vapeo se perciben erróneamente como inofensivos, cuando en realidad también suponen un grave riesgo para la salud."Todavía no existe una regulación que limite su publicidad ni su distribución, y las cifras de consumo son verdaderamente alarmantes. El vape también es tabaco: contiene sustancias adictivas que causan enfermedad y muerte, igual que el cigarrillo convencional", advierte Wendy López-Trejo, directora de la FCCP.Desde su creación en 2021, la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón trabaja activamente en la prevención del tabaquismo. "Estamos muy enfocados en evitar que los adolescentes se inicien en el consumo de tabaco", subraya López-Trejo.

Reforzar la prevención en los centros educativos

"A todo Pulmón" es una campaña de prevención del tabaquismo impulsada por la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón (FCCP), que se desarrolla en centros educativos de toda Canarias. Su objetivo es concienciar a los adolescentes sobre los riesgos del tabaco y el vapeo, fomentar hábitos de vida saludables y reforzar la asertividad para que puedan rechazar el consumo con un claro y firme "no, gracias".

La acción principal consiste en una charla informativa, seguida de una dinámica participativa por equipos, que promueve la creatividad del alumnado y facilita un aprendizaje más significativo.

#YoPasoDelVape: es el lema de esta campaña que promueve decir "No, gracias"

"Nuestro objetivo es prevenir desde la autonomía, no desde la imposición. Fomentamos un mensaje positivo: quien toma sus propias decisiones gana en confianza. Fumar para encajar parece que te suma, pero en realidad te resta", explican desde la Fundación.

Más de 4.300 adolescentes de 45 centros escolares han participado desde 2023 en el programa "A todo Pulmón",

Sumar para llegar más lejos: unir esfuerzos por la concienciación y la salud pública

En Canarias se diagnostican cada año unos 1.400 casos de cáncer de pulmón, y se registran más de 1.300 fallecimientos por esta causa. El 85% de ellos están directamente vinculados al consumo de tabaco.

En 2024, el Gobierno de España aprobó el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, una hoja de ruta ambiciosa pero aún sin medidas concretas. Varias comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos ya han comenzado a aplicar normativa específica en esta materia. El desafío social y sanitario es enorme y son muchos quienes trabajan para frenar el tabaquismo y sus efectos.

Desde la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón (FCCP) se promueven acciones concretas y colaborativas Trabajando de la mano de instituciones, organizaciones y empresas en la sensibilización social, la prevención del tabaquismo y la promoción de hábitos saludables.

Entre estas iniciativas, destaca la creación de espacios libres de humo en ubicaciones estratégicas de Gran Canaria, seleccionadas por su alta visibilidad y afluencia de personas. En colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, ya se han declarado espacios sin humo en enclaves como INFECAR y la estación de guaguas de San Telmo.

Además, hemos puesto en marcha talleres piloto de apoyo para dejar de fumar, en coordinación con varios centros de salud del Archipiélago, reforzando así nuestro compromiso con las personas que desean abandonar el tabaco.

Sobre la FCCP

La FCCP es una organización sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son promover la investigación oncológica en Canarias, la formación y el intercambio de conocimiento, mejorar la asistencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias, sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer de pulmón y luchar activamente contra el tabaquismo.