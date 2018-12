Sanidad recomienda controlar el consumo de grasas, dulces y bebidas alcohólicas durante la Navidad

Las fechas navideñas son una época de excesos, entre los que se encuentra la comida. La bajada de las temperaturas invita a aumentar la ingesta de calorías, el alcohol está presente en todas las celebraciones y existe un amplio surtido de dulces y repostería. Aún así, cuidar la alimentación y que sea lo más equilibrada y nutritiva es posible si se siguen una serie de consejos.

¿Cómo se deben preparar los alimentos?

Se recomienda que se preparen los alimentos preferentemente al horno, ya que así se conservará su valor nutricional y se reducirá el contenido de grasa de los mismos. La mejor forma de cocinar las papas, batatas, pimientos, calabacines, bubangos, berenjenas y cebollas, entre otras verduras, es precisamente asándolas al horno con su piel.

Para evitar la pérdida de nutrientes al hervir o cocinar las verduras al vapor, es mejor prepararlas y cocerlas en trozos grandes.

Manipule siempre los alimentos con las máximas precauciones, con las manos limpias. Conserve los huevos en la nevera, desechando los que estén fuera de fecha, los resquebrajados o sucios.

Consuma o enfríe rápidamente los alimentos cocinados guardándolos protegidos en el frigorífico o congelador y no vuelva a congelarlos una vez descongelados.

El uso de vinagre o limón al preparar salsas, carnes o pescados disminuye el riesgo de desarrollo de algunos microorganismos patógenos.

¿Qué se debe limitar en los menús de estas fiestas?

La sal debe limitarse en la medida de lo posible a menos de 5 gramos al día.

El consumo de bebidas alcohólicas se desaconseja para las mujeres embarazadas. Las personas hipertensas o que estén tomando medicamentos deben consultar para evitar posibles incompatibilidades o contraindicaciones.

Nunca tome alcohol antes de conducir o manejar maquinaria peligrosa y recuerde que la sidra tiene menos graduación alcohólica que el champán o el cava.

Las grasas sólidas presentes en la mantequilla, margarina, nata, tocino, embutidos, bollería industrial, etc. deben limitarse al mínimo.

Si existe tendencia al sobrepeso, diabetes o alguna enfermedad cardíaca, evite el consumo de alimentos grasos o ricos en azúcar. Emplee edulcorantes no nutritivos (artificiales) y evite también las bebidas azucaradas o gaseosas.

Es mejor elegir productos de temporada o tradicionales

Frutos secos. Son alimentos cuya parte comestible posee menos del 50% de agua (almendras, avellanas, nueces, pistachos, piñones, cacahuetes). Se caracterizan por su alto contenido energético, en torno a las 6 kilocalorías por gramo, derivada de su alto contenido en grasas, cercano al 80%.

Los frutos secos son ricos en carbohidratos complejos, fibra, minerales y vitamina E., por ello, constituyen una excelente alternativa frente a los embutidos y otros productos navideños, especialmente como aperitivos. Debe evitarse el consumo de frutos secos salados o azucarados.

Frutas frescas. En esta época pueden encontrarse en los mercados de Canarias casi todo tipo de frutas. Algunas de ellas están presentes en los mercados casi todo el año, como el plátano, otras se encuentran en esta época con más facilidad como las naranjas y mandarinas y las uvas.

Algunas frutas muy preciadas y quizás más exóticas, como las mangas, kiwis, caquis, etc., aportan un amplio abanico para elegir, pero es conveniente tener presente que el precio de algunas frutas no implica que posean mejores cualidades nutricionales. Las naranjas, peras, manzanas, papayas, plátanos etc., poseen igual o mejores propiedades nutricionales y suelen tener menor coste.

Turrones y mazapanes. Son alimentos tradicionales, pero se recomienda un consumo moderado por su alto valor energético, que es aproximadamente de 470 kcal. por 100 gramos, favoreciendo por tanto el sobrepeso. Sin embargo, en conjunto poseen una fórmula equilibrada: con un 10% de proteínas, un 24% de grasas, un 58% de hidratos de carbono y un 7% de fibras, aproximadamente.

Sidra, cavas, vinos y licores. PRECAUCIÓN. Recuerde que cuanto menos alcohol, mejor para la salud. Puede disminuir la ingesta de alcohol intercalando la toma de un vaso de agua entre copa y copa

10 Consejos para unas Navidades saludables

1-Vigile el tamaño de las raciones que se consuman y evite los excesos.

2-Introduzca en cada comida algún plato o guarnición con hortalizas o verduras, como alguna ensalada o verduras (al horno o salteadas) de acompañamiento.

3-Ofrezca algún aperitivo fresco, como brochetas o pinchitos de fruta u hortalizas.

4-Prepare postres en los que haya fruta o frutos secos, aunque se acompañen de pequeñas porciones de crema o helados (sorbetes de fruta natural, macedonia o compotas caseras).

5-Controle los excesos con las bebidas alcohólicas y no conduzca si ha bebido. Evite las bebidas azucaradas.

6-Programe cierto grado de actividad física diaria: salir a pasear, caminar un poco cada día o realizar una tabla de ejercicios en casa.

7-Programe también cuáles serán las comidas con algún "extra" (como Navidad, Nochebuena y Año Nuevo) e intente mantener el equilibrio y la alimentación saludable el resto de los días, evitar el picoteo y los dulces fuera de estas comidas.

8-Además, es importante recordar que todos los alimentos que se queden en casa una vez pasadas las fiestas (como turrones, polvorones, etc.) se acabarán comiendo. Por esta razón, es tan importante controlar las cantidades cuando se realicen las compras, tomar nota de los excesos de otros años y tener en cuenta esta previsión para el siguiente.

9-Evite fumar o inhalar el humo de otros fumadores.

10-Cuide su boca y haga un buen cepillado dental después de cada comida.