Los dentistas celebran el Día Mundial de la Salud Bucodental con el lema #SienteOrgulloDeTuBoca

El Día Mundial de la Salud Bucodental es un evento internacional que pretende concienciar sobre la importancia de mantener una buena salud bucal para prevenir posibles enfermedades orales que pueden repercutir en nuestra salud general. Este año, la Organización Colegial conmemora este día con la presentación del Libro Blanco de la Salud oral en España relativo a 2020, patrocinado por Oral-B. En él se exponen los resultados de un estudio que se realiza cada 5 años a más de 1.000 familias españolas, con el objetivo de analizar varios aspectos relevantes relacionados con la salud oral:

Hábitos de higiene y uso de servicios odontológicos

El estudio pone de manifiesto que el 79% de los adultos españoles se cepillan los dientes, al menos, dos veces al día. El 56% usa colutorio a diario y el 45% suele usar seda dental.

Asimismo, 6 de cada 10 españoles considera que su estado de salud oral en el último año ha sido bueno o muy bueno. En el caso de las personas de la tercera edad, el 51% de los mayores de 65 años no considera que su estado de salud oral haya sido bueno, ya que 2 de cada 10 ha presentado dolor en los últimos 12 meses y el 19% ha tenido problemas para comer.

Por otro lado, el 87% de los españoles piensa que hay que hacer una visita al dentista al menos una vez al año, pero solo el 51% ha visitado a su dentista en 2020.

Salud oral infantil

El 74% de la población infantil se cepilla, al menos, 2 veces al día. Sin embargo, el 36% de los niños entre 2 y 6 años no se cepillan con la frecuencia correcta.

Las caries, malposiciones y las fracturas dentales son las principales consultas al dentista de la población infantil española. Respecto a las revisiones, el 71% de los niños españoles han acudido al dentista en el último año, pero en el grupo de 2 a 6 años solo el 32% lo ha visitado en ese mismo periodo de tiempo.

En cuanto a las conclusiones del estudio, los datos sobre visitas al dentista tanto de la población adulta como la infantil son preocupantes. El porcentaje de adultos que acude una vez al año al dentista no aumenta: solo 1 de cada 2 españoles sigue las recomendaciones, situando a España a la cola de los países de la Unión Europea con relación al uso de servicios odontológicos. Igualmente, continúa siendo alarmante que 7 de cada 10 menores de 6 años no haya acudido nunca al dentista.

Campaña #SienteOrgulloDeTuBoca

El Consejo General de Dentistas ha lanzado una campaña centrada en el Día Mundial de la Salud Oral, bajo el lema de la Federación Dental Internacional (FDI) #BeProudOfYourMouth, con la traducción #SienteOrgulloDeTuBoca. El mensaje central de la campaña es resaltar la necesidad de acudir al dentista y no retrasar los tratamientos, ya que una patología leve puede derivar en graves complicaciones. Asimismo, se insiste en la seguridad de las clínicas dentales, donde se cumplen todas las medidas de protección y desinfección, tanto para los pacientes como para los trabajadores.

En el siguiente enlace se puede ver el vídeo realizado con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental: https://youtu.be/sHzS1PkFEKA