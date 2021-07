Sanidad confirma 513 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma 513 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 63.812 con 4.521 activos, de los cuales 39 están ingresados en UCI y 215 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha producido ningún fallecimiento en el Archipiélago relacionado con el coronavirus.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 112,27 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 184,7 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 299 casos con un total de 29.843 casos acumulados y 3.183 activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 24.134 acumulados, 143 más, y 919 activos. Por su parte, Lanzarote suma dos casos, con 5.793 acumulados y 71 activos; Fuerteventura tiene 2.772 casos acumulados, con 29 más que la jornada anterior, y 276 activos. La Palma, suma 39 casos nuevos, se sitúa con 627 acumulados y 53 activos; El Hierro no suma casos, por lo sigue con 388 acumulados y 16 casos activos, mientras que La Gomera, suma un positivo nuevo, tiene 253 acumulados y dos activos.

Hasta ayer se han realizado 1.236.822 PCR en las Islas, de las que 3.592 se corresponden al día anterior.

IA a 7 días, de riesgo muy alto entre la población de 15 a 29 años

La Consejería de Sanidad del Gobierno informa que los grupos etarios que presentan actualmente la mayor incidencia acumulada a siete días son los de 15 a 29 años en Canarias. Desde el 30 de junio ambos grupos de edad, los de 15 a 19 y los de 20 a 29, han superado los umbrales de riesgo muy alto, situados a día de hoy en 306 y 234,8 casos por 100.000 habitantes, si bien en los últimos cuatro días también del grupo de 30 a 39 años ha avanzado hacia el riesgo muy alto. Esto implica además que cuatro de cada cinco contagiados por COVID-19 en los últimos 7 días son menores de 45 años.

Por islas, la incidencia acumulada registrada en estos grupos es especialmente alta en Tenerife, donde el grupo de 20 a 29 años se sitúa en 347,45 casos por 100.000 habitantes; una realidad que sucede también en Fuerteventura con 270,43 casos por 100.000 habitantes en ese rango de edad y en Gran Canaria con 155,77 casos por 100.000 hab. Lanzarote presenta desde hace dos días riesgo alto en este grupo etario con 80,83 casos por 100.000 habitantes, mientras que el Hierro registra un riesgo muy alto pero ha de tener otro tipo de consideraciones por su reducida población y porque su incidencia se ha incrementado por un brote que está acotado.

En cuanto a la incidencia en el resto de grupos etarios, es destacable la situación de Tenerife en el que todos los grupos hasta los 49 años están en riesgo muy alto, mientras que Gran Canaria tiene en riesgo alto al grupo de 10 a 19 y al de 30 a 39 años y en Fuerteventura en muy alto al grupo de 10 a 19 años.

Variante Delta

La Dirección General de Salud Pública informa que la variante Delta se ha incrementado sensiblemente en la última semana en ambas islas capitalinas, situándose actualmente en Tenerife en el 23,2 por ciento y en Gran Canaria en el 41 por ciento, con datos aún por validar.

Hay indicios de que esta variante es más contagiosa y que la infección por Delta puede ser ligeramente más grave, pero no está teniendo una evasión inmunitaria (no hay reinfecciones y no afecta a los vacunados).