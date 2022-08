Los dentistas de la provincia tinerfeña recomiendan extremar la higiene de las prótesis dentales en verano

Santa Cruz de Tenerife/ En verano es fundamental continuar con las normas de higiene y hábitos saludables para proteger nuestra salud general y dental. En este sentido, las prótesis dentales, aunque sean removibles, no escapan a esta necesidad. De hecho, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recomienda extremar la higiene de las prótesis dentales durante el verano, ya que las altas temperaturas benefician la reproducción de gérmenes. De hecho, se pueden desarrollar hongos que están detrás de patologías como la candidiasis oral, por lo que es fundamental llevar a cabo una correcta higiene diaria.



Tras cada comida, la personas portadora de la prótesis, tanto si es parcial como total, debe proceder a lavarla con agua fría, fuera de la boca; mientras que si se trata de piezas fijas se lavarán de la misma forma que los dientes naturales.

Existen cepillos, pastas y limpiadores específicos para las prótesis, por lo que se recomienda consultar con el dentista cuáles son los adecuados para cada caso. Por la noche, antes de acostarse, la limpieza debe ser más cuidadosa y profunda.

Las prótesis no tienen vacaciones

Si ya ocurrió durante la pandemia, cuando la mascarilla era obligatoria tanto en interiores como exteriores y muchos pacientes decidían no colocarse las prótesis, es importante no dar vacaciones a estas piezas en verano. Si bien es recomendable descansar en determinados intervalos, como a la hora de dormir, las prótesis dentales deben permanecer el mayor tiempo posible en la boca, ya que los tejidos y dientes naturales restantes deben acostumbrarse a ellas y, además, se evita el retroceso de las encías ante la ausencia de las piezas dentales.

Las prótesis también requieren ser revisadas cada cierto tiempo, puesto que las encías y dientes naturales pueden moverse y cambiar, por lo que el dentista valorará si debe ajustarse o modificarse. El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recuerda que es importante, a la ahora de acudir a las visitas pautadas por el profesional, llevar a las mismas las prótesis removibles o férulas que se estén utilizando.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)