Desbloqueada la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados

SATSE subraya que se trata de una "gran noticia" y un "paso "esencial" para que nuestro país cuente finalmente con una Ley que solo busca garantizar la seguridad asistencial de cualquier paciente, ya sea en un hospital, centro de salud u otros centros sanitarios y sociosanitarios, a través del establecimiento en el conjunto del Estado de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero.

Después de más de dos años y 83 prórrogas, el plazo de presentación de las enmiendas parciales de los diferentes partidos políticos acaba "por fin" mañana, día 15 de marzo, señala SATSE, que reclama ahora que la norma sea una realidad cuanto antes. "Se ha perdido mucho tiempo y urge contar con esta Ley para poder garantizar una mejor seguridad asistencial a las más de 47 millones de personas de nuestro país", recalca.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Canarias recuerda que el archipiélago se consiguió un total de 35.514 firmas de ciudadanos y profesionales sanitarios, para que la Ley de Seguridad del Paciente, que ha impulsado a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pudiera ser debatida en el Congreso de los Diputados.

El Sindicato de Enfermería ha tenido conocimiento del papel decisivo que ha jugado Unidas Podemos para que la Mesa del Congreso posibilite que la Comisión de Sanidad pueda debatir las enmiendas parciales de los diferentes grupos políticos a la norma. Por ello, quiere agradecer y valorar positivamente el compromiso de Unidas Podemos con la mejora de la sanidad pública y sus profesionales, así como por la atención y cuidados que se debe prestar a más de 47 millones de personas.

"Recibimos el compromiso del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, de su portavoz en la Comisión de Sanidad, Rosa Medel, y de la coordinadora del partido en Sanidad, Amparo Botejara, de que su Grupo haría todo lo posible para desbloquear la Ley de Seguridad del Paciente y así ha sido, por lo que podemos constatar que cumplen con la palabra dada en beneficio del conjunto de la sociedad, del sistema sanitario y de los pacientes y las enfermeras", afirman desde la organización sindical.

De igual manera, el Sindicato de Enfermería subraya la tenacidad y constancia mantenida en el tiempo por parte del PP y Vox al oponerse de manera firme al bloqueo sistemático impuesto por el PSOE, semana tras semana, para provocar el "secuestro" de la Ley.

Al respecto, SATSE critica que el PSOE, que defendió con vehemencia la norma en su toma en consideración, ha mantenido una estrategia premeditada de imposibilitar el avance de la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente, y hasta el día de hoy, y desde hace ya más de un año, ha presentado continuas peticiones de prórrogas al plazo de presentación de enmiendas parciales.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería recuerda también que la ministra y secretaria de Sanidad y Consumo en la Ejecutiva Federal del PSOE, Carolina Darias, se comprometió, el 8 de junio de 2022, a cambiar esta situación y, ocho meses después, no ha cumplido su palabra. "Es una política en la que la gente no puede confiar, ya que su palabra no tiene valor alguno. Ha acreditado de manera fehaciente su escaso compromiso real con los pacientes, la sanidad pública y los profesionales", asevera

De otro lado, SATSE incide en que, tras el desbloqueo de la norma, cada vez está "más cerca" que nuestro país cuente, de manera casi pionera en el mundo, con una Ley que busca evitar riesgos, reingresos, complicaciones, efectos adversos e, incluso, fallecimientos, en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, como las residencias de mayores.

En este sentido, el Sindicato destaca que son muchos los estudios científicos nacionales e internacionales que evidencian los riesgos que supone no contar con una ratio adecuada de enfermeras, como el que concluye que en los hospitales con una ratio de 10 pacientes por enfermera existe un 37 por ciento más de riesgos de fallecimientos. En la actualidad, en los hospitales hay hasta 20 y 25 pacientes por cada enfermera, con lo que, atendiendo a este estudio, nuestro país está favoreciendo fallecimientos evitables en los centros sanitarios.

Por último, SATSE recuerda que esta Ley entró en el Congreso a finales de 2019 como una Iniciativa Legislativa Popular tras lograr cerca de 700.00 firmas de ciudadanos y profesionales, además del respaldo de organizaciones, colectivos sociales y asociaciones de España y otros países, además de distintas personalidades. "La voluntad ciudadana era firme y decidida, pero, lamentablemente, la de algunos representantes políticos que dicen gobernar con y para la gente no era ni es la misma", concluye.