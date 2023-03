Los médicos rehabilitadores canarios, preocupados por el protocolo de derivación directa desde el médico de Atención Primaria a Fisioterapia

La Rehabilitación es la especialidad médica cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar funcional de los pacientes. La Sociedad Canaria de Medicina Física y Rehabilitación (SOCARMEF) agrupa a más de 100 médicos especialistas en Rehabilitación que desempeñan su labor tanto en el ámbito público como privado en los diferentes niveles sanitarios de nuestra Comunidad Autónoma. El fin del trabajo de los médicos rehabilitadores es reducir la discapacidad y mejorar la independencia que se pueden ver afectadas tras sufrir diferentes enfermedades como infartos, cáncer, ictus, infecciones, intervenciones quirúrgicas , etc.Los más de 100 médicos rehabilitadores de las Islas acudirán a esta reunión científica anual que pretende llevar a cabo una revisión de aspectos novedosos en el campo médico de la Rehabilitación con el fin de mejorar la actividad profesional en esta especialidad así como el servicio que se ofrece a los pacientes.Uno de los temas que más preocupa a los médicos rehabilitadores canarios es el protocolo de derivación directa desde el médico de Atención Primaria a Fisioterapia que ha sido impuesto recientemente desde la Dirección General de Programas Asistenciales en varios centros de salud de las Islas. Esto significa que, con la incorporación de fisioterapeutas a varios de los centros de atención primaria de las islas, el médico de familia puede remitir directamente a un paciente al servicio de Fisioterapia sin que este sea visto en primer lugar por un médico rehabilitador. Esto ha generado una "enorme preocupación" entre los rehabilitadores del Archipiélago, pues temen que no se esté realizando un correcto diagnóstico médico, planificación y aplicación de los tratamientos más seguros y efectivos para el paciente, basados en la mejor evidencia científica y que le puedan ayudar en la resolución de su problema.A pesar de haberlo solicitado, la SOCARMEF lamenta que en el congreso no se va a poder contar con la participación de ninguna persona del Servicio Canario de Salud para hablar de este tema y, por lo tanto, no podrán disponer de ninguna información sobre los resultados que está teniendo dicho protocolo.

Un programa muy completo

En esta XXVII edición del Congreso, se abordarán aspectos relacionados con la Rehabilitación de los pacientes afectados por amputaciones en miembro inferior, se revisarán cuales son las ayudas técnicas que el catálogo de prestaciones aprobado por el Gobierno de Canarias para facilitar el poder ayudar a los pacientes a volver a caminar. Asimismo, se abordará que complicaciones pueden sufrir, cómo prevenirlas y de qué manera es posible ayudarles a resolverlas.

Respecto a aquellos pacientes que sufren un aumento de su tono muscular como consecuencia de un ictus y que les puede provocar dolor, limitación en la realización de sus actividades de la vida diaria o en la participación en actividades sociales o familiares, se discutirá sobre el beneficio que la toxina botulínica puede proporcionarles, en una aplicación que dista mucho de la utilizada en medicina estética pero que supone un tratamiento muy importante que les permitirá participar con mayor facilidad en la fisioterapia o la terapia ocupacional, tan importantes para su recuperación.

Con el convencimiento de que es fundamental el empoderamiento de aquellas personas que sufren las secuelas de alguna enfermedad, se hablará también sobre las escuelas para pacientes. Se dará a conocer el trabajo que se realiza en los hospitales de las Islas para prevenir y mejorar el dolor de espalda, un problema muy frecuente y extendido entre la población en nuestros días. Se dará a conocer cómo se enseña a los familiares de los pacientes que sufren problemas cardiacos a realizar una adecuada resucitación cardiopulmonar básica para una asistencia inicial a sus familiares en caso de que sufrieran una parada cardiorrespiratoria. También, hablarán sobre cómo se puede prevenir una caída en pacientes mayores y cómo actuar en caso de que ocurra. Por último, pero no por ello menos importante, se analizarán qué ejercicios pueden realizar en su domicilio los pacientes y las pacientes que sufren perdidas de orina, con el objetivo de que mejoren la musculatura de su pelvis y les ayude a combatir este problema.

El vértigo y la limitación que genera en las personas será otro de los temas destacados y, con la ayuda de grandes especialistas en el mundo de la Rehabilitación y la Otorrinolaringología, se darán a conocer cómo es posible abordarlo en la consulta del médico rehabilitador, realizar la batería de pruebas necesarias y tener en cuenta todos los factores emocionales que pueden influir en la mala evolución de este problema.