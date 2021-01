La Guardia Civil realiza diversas actuaciones en relación a la campaña control de pirotecnia en la provincia de Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria/ Los componentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos desplegadas en la Comandancia de Las Palmas en el marco de la campaña del control de pirotecnia han realizado durante el mes de diciembre un total de 06 inspecciones en establecimientos de venta, almacenamientos especiales y espectáculos pirotécnicos realizados por expertos y 02 controles selectivos para el control del transporte de pirotecnia adquirida en Gran Canaria, para uso y/o comercialización en las otras islas observándose en estas actuaciones un total de 3 infracciones administrativas.



En la isla de Fuerteventura, los agentes realizaron dos inspecciones, siendo la primera a un establecimiento de venta y la segunda a un almacén especial de productos pirotécnicos ubicados en los municipios de Puerto del Rosario y Tuineje respectivamente.

En lo que respecta a la isla de Lanzarote las actuaciones policiales se centraron en el control e inspección de dos establecimientos de venta de pirotécnica ubicados en Arrecife.

Cabe destacar que se realizaron diversos controles selectivos en el Puerto de la Luz a vehículos con destino por vía marítima a Fuerteventura y Lanzarote, a fin de fiscalizar que las cantidades transportadas no excedan de los límites permitidos, así como el correcto etiquetado de los productos, su lícita procedencia y su posterior uso y/o comercialización en las otras islas.

Por otro lado en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria la Guardia Civil se han efectuado varias inspecciones en los montajes de los espectáculos pirotécnicos realizados por expertos el día 31 de diciembre, verificando con ello las tareas de montaje donde se identificaron una serie de irregularidades que dieron como resultado 3 infracciones administrativas al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería e incumplimiento de la Resolución de autorización del espectáculo en los calibres máximos permitidos, al personal de la empresa de expertos notificado para realizar el montaje, al tiempo de permanencia de los productos en la zona de montaje, constituyendo un almacenamiento especial.

Todas las infracciones serán puestas en conocimiento de la correspondiente autoridad sancionadora de la Delegación del Gobierno en Canarias siendo además precintadas-inmovilizadas, tres carcasas clase IV (tipo de producto pirotécnico para ser utilizado exclusivamente por expertos), por superar el calibre máximo autorizado para el espectáculo en cuestión.

Consejos y recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil recomienda que la adquisición de estos productos pirotécnicos se realice en los puntos de venta autorizados, conforme la legislación vigente, evitando cualquier tipo de peligro al contar estas instalaciones con las condiciones idóneas para la conservación de estos productos, recordando que está prohibida la venta ambulante de los mismos.

Categorías F1, F2 y F3, y edades

El vigente Reglamento de artículos pirotécnicos recoge, entre otras, las siguientes categorías y edades de uso de los mismos:

F1, o artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser utilizados en zonas delimitadas, para uso por mayores de 12 años.

F2, o artículos de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados en zonas delimitadas, para su uso por mayores de 16 años.

F3, o artículos de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, para su uso por mayores de 18 años.

Consejos de seguridad

· No guarde artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos.

· No manipule sus componentes, ni extraiga su contenido.

· Nunca los encienda al lado o cerca de otros artificios.

· Al utilizarlos en la vía pública no olvide que la calle es de todos y debe hacerlo en los lugares autorizados.

· Compre los artículos sólo a comerciantes y profesionales autorizados para ello.

· Utilícelos en espacios abiertos sin riesgo de incendio y conforme a las instrucciones de uso del fabricante.

