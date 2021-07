El presidente de Canarias insiste en la necesidad de que se haga un último esfuerzo de responsabilidad individual y colectiva para frenar el aumento de casos y no perjudicar la recuperación económica desde este verano.

La Junta de Seguridad de Canarias celebrada esta mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife ha decidido intensificar los controles, la vigilancia y las sanciones por los incumplimientos de las normas antiCOVID-19 debido al repunte de casos que está sufriendo Canarias en las últimas semanas, especialmente en Tenerife. Con la presidencia de Ángel Víctor Torres, la Junta reunió a representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, la Delegación del Gobierno en Canarias, la Fecai, la Fecam, consejerías del Ejecutivo autonómico y los alcaldes de las dos ciudades más pobladas de Tenerife.

Todos los participantes coinciden en la necesidad de que la sociedad se conciencie, especialmente los menores de 40 años, de que la batalla contra el virus aún no está ganada y que estas semanas resultan claves para no agravar la situación sanitaria y las perspectivas de recuperación económica hasta que se alcance el 70% de vacunados entre la población diana de las Islas.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insiste en que el Archipiélago está en condiciones de cumplir con la inmunidad de grupo a finales de este mes de julio o en la primera semana de agosto. No obstante, en una rueda de prensa posterior a la Junta, subrayó que la situación actual "es preocupante en las Islas, España y otros países, como Portugal", por la evolución de los contagios entre menores de 40 años que, a su vez, están expandiendo el virus en otras edades. Aunque la vacunación está impidiendo que esa expansión complique en exceso la situación en los hospitales, Torres sí advierte de que, entre el 1 de abril y el 29 de junio pasado, se duplicaron los ingresos hospitalarios entre los jóvenes (47), que 5 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que 3 han fallecido.

Por eso, el presidente no disimuló su preocupación y dejó claro que "no cabe minimizar el impacto de la COVID por razón de edad en determinados grupos", tal y como recoge el último informe de Salud Pública. Torres avisó de que la incidencia acumulada en Canarias ha empeorado claramente, aunque también indicó que se ha agravado de forma "meteórica" en toda España en los últimos días. De hecho, la media estatal vuelve a superar ahora a la canaria y se sitúa en 82 casos a 7 días (por 72,06 del Archipiélago) y en 134 a 14 días (129 en las Islas).

A su juicio, esto demuestra la gravedad de la situación y que se ha extendido la sensación entre los más jóvenes, que aún no se han vacunados, de que son inmunes, "algo que es totalmente falso. No estamos demonizando a los jóvenes, pues en su mayoría son responsables, sino reflejando datos objetivos sobre la franja de edad en la que se está produciendo la mayoría de contagios y, luego, expandiéndose a otros sectores".

Esa intensificación de los controles se traducirá en una mayor vigilancia de "todo aquello que sea ilegal, que tiene que ser perseguido, como los botellones. Hago un llamamiento a las autoridades locales para que esto quede eliminado, que se multe y se cobren esas sanciones. También con las fiestas clandestinas o con el incumplimiento de las restricciones en los centros comerciales, el transporte, los espacios cerrados y los establecimientos de venta. Por eso, este fin de semana la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Canaria y los agentes locales redoblarán sus controles para hacer cumplir las normas, si bien esto depende también de la responsabilidad individual. No obstante, que quede claro que las multas van a llegar y se van a cobrar a los que sean irresponsables porque nos estamos jugando todo".

"Estamos a tiempo de corregir la tendencia, pero debemos cumplir las restricciones"

Aunque islas como Lanzarote bajó ayer a nivel 1 por su buena evolución, Torres advierte de que el empeoramiento es generalizado en la región y, en especial, en Tenerife. Por eso, insiste en su mensaje a los más jóvenes y a sus padres para que, mediante la responsabilidad individual y colectiva, se cumplan las normas y se pueda doblegar la actual curva, "sobre todo teniendo en cuenta que llega un nuevo fin de semana y comienza un mes de vacaciones en el que aumentan los encuentros familiares y el ocio. Estamos a tiempo de corregir la tendencia y haremos todos los esfuerzos necesarios, pero tenemos que respetar las medidas, las distancias y restricciones que aprueba el Gobierno porque han demostrado que funcionan, ya que islas en nivel 3 o 4 han bajado luego a 2 o 1".

"No hay nada que festejar -remarcó-. Llevamos meses en una especie de carrera dura, pero, cuando quedan pocos metros para la meta, podemos caernos y no levantarnos, con lo que de nada habrá servido todo el esfuerzo anterior en las Islas", expuso.

El presidente recordó que se está haciendo "lo máximo" para acelerar la vacunación y minimizar los contagios. "Tenemos una apuesta clara con el Cabildo de Tenerife para abrir un centro de vacunación masiva; este domingo se podrán vacunar sin cita previa las personas entre 40 y 59 años en el pabellón Santiago Martín; se harán cribados masivos este fin de semana en La Cuesta, Barranco Grande-Tíncer y Granadilla; se ha abierto la vacunación a los mayores de 12 años y el Hospital Universitario de la Candelaria incorpora un nuevo sistema para captar las variantes y saber cómo son las mutaciones, si bien Canarias ya está a la cabeza de las regiones que antes detectan los cambios del virus".

Torres, que hizo estas declaraciones junto al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, insistió también en que se está administrando entre 25.000 y 35.000 vacunas diarias, si bien esto depende de los suministros. "El objetivo del 70% es alcanzable para finales de julio, pero no podemos incrementar la incidencia acumulada en estas 4 o 5 semanas. Es verdad que tenemos menos muertos, pero soy claro y rotundo: están falleciendo jóvenes y eso se lo digo a ellos y a sus padres. Por tanto, apelo a la responsabilidad social para no echar por la borda el gran esfuerzo hecho durante estos 15 meses. Pido unidad de acción, tal y como hemos visto hoy en esta Junta entre representantes de distintos partidos, pues estamos todos en el mismo barco. Hoy se han hecho contribuciones para llegar al puerto que ya se vislumbra, aunque han aparecido unas últimas olas que nos colocan en una situación más difícil de la previsible".

El riesgo de quedar fuera de las recomendaciones de viaje

En este sentido, avisó de que, con 300 o 400 contagios diarios, Canarias corre el riesgo de que los principales países emisores de turistas recomienden no viajar a las Islas aunque exista el certificado verde de vacunación, de haber pasado un test antígenos y el propio virus para moverse en el espacio Schengen y desde el Reino Unido desde mediados de este julio. "Si se nos cierra el turismo, Canarias no tiene otra salida económica. Por tanto, no nos equivoquemos y, por querer disfrutar de 3 semanas en este mes, llevemos a la bancarrota a nuestro principal sector, del que depende todo: hasta un 65% de la población activa".