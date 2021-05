El Festivalito La Palma alcanza su ecuador con éxito de convivencia, participantes y rodajes

La Palma/ El Festivalito La Palma alcanza su ecuador con éxito de participantes y rodajes, pero sobre todo, siguiendo el espíritu que impregna el festival, con ganas de vivir una experiencia única, conviviendo con los otros participantes, conociendo la Isla e interactuando con la población local. Todo esto son las señas de identidad que definen el Festivalito La Palma y que, edición tras edición, atrae a cineastas consagrados y noveles de todo el mundo.

Uno de los rostros más conocidos que han pasado estos días por La Palma es la actriz madrileña Nadia de Santiago, que ha venido a presentar la película 'Ali' de Paco R. Baños que protagoniza. La actriz, que es la primera vez que viene al Festivalito La Palma, reconoce que ya tenía referentes de la profesión de que es un festival muy divertido y lo que ha visto in situ lo corrobora. "Es un festival muy poco convencional, libre y creativo que da la oportunidad a los artistas de jugar contando historias que, al fin y al cabo, es a lo que nos dedicamos". Resalta sobre todo que no hay certeza de nada, que hay mucha improvisación y creatividad por lo que lo califica como "un festival muy punky, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la industria que vamos a los festivales solo a ver cine y aquí no, aquí la prioridad es hacerlo". Dice que se queda con muchas ganas de pasar más días en la Isla, una isla "con montañas poderosas" a la que promete volver pronto con más calma. Y como nadie en el Festivalito La Palma se queda con las ganas de participar, Juanjo Neris ya la ha convocado para grabar un corto "sobre la marcha, solo un par de indicaciones y sabiendo lo que queremos contar".