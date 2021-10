Las productoras nacionales valoran el potencial de Canarias como plató para rodajes publicitarios

Durante cuatro días, este foro congregó a 35 directivos de las empresas más importantes del país que trabajan con grandes firmas y marcas, además de representantes de las productoras locales de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

El primer Foro de Cine Publicitario de Canarias se celebró del 29 de septiembre al 2 de octubre, organizado por el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) y Proexca, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, en colaboración con las Film Commission de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro.

En su visita, los directivos de las agencias y productoras de Publicidad, visitaron algunos de los parajes naturales más representativos de Gran Canaria y Tenerife y otras localizaciones que pueden convertirse en platós para realizar cualquier tipo de rodaje de spots publicitarios o sesión fotográfica, además de los platós de Cine que gestiona el Cabildo de Gran Canaria, en Infecar.

Las productoras invitadas fueron Sunomo Films, Lee Films, 37 Films, Adhokers Navarra Production Services, Limmat Films, Itaca Story, Bad Cat y FilmMaker, que trabajan para clientes y marcas tan importantes como Audi, Toyota. Cruz Roja, Mapfre, Burger King, Unicef, ING, Nespresso, La Caixa, Roca, Nestlé, entre otras grandes referencias.

"Somos el mejor destino del mundo para rodar, por nuestros paisajes, empresas, conectividad y clima. El sector audiovisual está en crecimiento y es estratégico. Hay un talento local inmenso en el sector audiovisual, que en los últimos años se ha hecho valer como sector económico", manifestó Elena Mánez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, en la inauguración de la jornada de trabajo, celebrada en el Auditorio de Tenerife, en la que también intervinieron Jairo López, gerente del Clúster Audiovisual; Concha Díaz Ferrer, coordinadora de Tenerife Film Commission; Lucía Fuentes Mesa, de El Hierro Film Commission, y Jaime Romero Cerdá, vocal en el CLAC y consejero delegado de Macaronesia Films que resaltó la importancia del sector de la publicidad, señalando que, en estos momentos, "en Canarias existe el mayor número de empresas, técnicos y equipamiento que nunca haya existido en el sector audiovisual en las Islas".

En Tenerife los asistentes al foro mantuvieron un encuentro con responsables de Proexca y visitaron el Parque Nacional del Teide, la Casa de Lercaro en La Orotava, y la Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. Mientras que en Gran Canaria conocieron el Jardín Canario, el casco histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, las Dunas de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, y los Platós de Cine en Infecar. En la jornada de networking participaron Rubén Zarauza, presidente del Clúster Audiovisual de Canarias; Nuria Guinnot, coordinadora de la Gran Canaria Film Commission; Almudena Betancort, de la Film Commission de Fuerteventura y Pedro Monzón, director del Área de Promoción de PROEXCA.

Pedro Monzón, director del Área de Promoción, explicó que desde Proexca se seguirá apoyando al sector audiovisual, con la promoción de encuentros con agencias y empresas de la Península, y valoró muy positivamente la experiencia de los rodajes 'en remoto' que se realizaron en Canarias durante la pandemia. Anunció que en un próximo encuentro que se comprometió a apoyar, se invitará a las agencias nacionales a visitar el resto de las islas.

Los representantes de las productoras nacionales expresaron su satisfacción por la invitación, indicando algunas de ellas que ya habían rodado de manera muy satisfactoria en alguna de las islas. Todas ellas valoraron de manera muy positiva la visita a todas las localizaciones y elogiaron la calidad técnica de los Platós, instalados en Infecar.

Además, de los encuentros de trabajo con las productoras locales, destacaron su gran nivel técnico y de equipamiento y anunciaron que incluirán a Gran Canaria y Tenerife en sus catálogos de localizaciones para sus clientes.

Estas jornadas reunieron a 13 empresas en Tenerife: Volcano Films, Boudika Productions, On the air drones, Rent camper Canarias, Canary Islands Productions, Welab Profesional Equipment, Solworks Films Canarias, Locationnow, Why Creations, Masqmoda Canarias y Nostrana Films, Riverflow pictures y Drago Broadcast Services Canarias. Mientras que en Gran Canaria participaron otras 13 empresas locales, como son Macaronesia Films, IMACO 89, Seven Islands Film, Lucky Islands Films, Derrotero VFX, Magnetic Film Creations, Islas Producciones, Alventio Audiovisual, MTS, Blisse Productions, Shoot Canarias, Sonovision Canarias y Wanderpeople.

En conjunto, se trata tanto de productoras locales que ofrecen sus servicios integrales de producción a las productoras visitantes,, como a empresas de servicios auxiliares concretos, como alquiler de material de cámara o iluminación, steadicam, alquiler de vehículos, drones, gestión de localizaciones, postproducción, etcétera.