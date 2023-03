Los rodajes audiovisuales en Canarias generan el doble de inversión y el doble de empleo

Los rodajes de películas y series en Canarias se han duplicado en 2022 y supera, con creces, las cifras registradas en 2021, que eran las más altas hasta ahora. Más producciones nacionales e internacionales, más inversión y más contrataciones directas de profesionales técnicos y artísticos son los tres hitos más destacados de este periodo. Todo ello como resultado de una estrategia acertada que ha logrado incrementar las ya favorables ventajas fiscales, así como la necesaria colaboración interinstitucional para facilitar el desarrollo de esta industria.Estas cifras han sido presentadas hoy por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por la responsable de Canary Island Film, Natacha Mora, en el Teatro Guiniguada. Torres hizo balance de la actividad en este subsector en 2022, en el que se rodaron en Canarias 164 producciones, entre películas, series, documentales, cortos y animación, que dejaron una inversión cercana a 224 millones de euros. El presidente remarcó que "son cifras históricas en un sector emergente que, además, generó 15.300 contratos directos a profesionales técnicos y artísticos de las islas, con independencia de proveedores", cifra que casi duplica las 8.600 contrataciones que hubo en 2021. "Son datos que reflejan el buen nivel alcanzado por el sector local a la hora de trabajar en grandes producciones", apuntó el presidente.El aumento tan espectacular de la inversión respecto al número de películas es debido la potente apuesta que han hecho en las islas grandes productoras como Amazon Prime con 'Jack Ryan' o Apple TV con 'Foundation', por citar a algunas. El jefe del Ejecutivo destacó que "Canarias se está consolidando como destino referente de rodajes audiovisuales gracias a su potencial en localizaciones exteriores, pero también gracias a las ventajas fiscales, la estrategia promocional, la especialización del personal y las instalaciones de primer nivel que tenemos".Por su parte, Natacha Mora, resaltó que "estas cifras vuelven a confirmar el potencial que tiene esta industria en las Islas, en línea con la estrategia que desarrolla el Gobierno de Canarias para la diversificación de nuestra economía y la creación de empleo". Un trabajo en equipo en el que participan también los cabildos insulares, a través de sus Film Commissions, PROEXCA, la ZEC y el sector privado local, englobados bajo la marca paraguas Canary Islands Film.Cifras de 2022 y evoluciónAhondando en los datos y con la mirada puesta en los últimos cinco años, queda claro que los rodajes de cine y televisión son una actividad en auge. En 2018 se contabilizaron 79 producciones que dejaron 60 millones de ingresos. En 2019, fueron 122, con 48 millones; y en 2020 se alcanzaron 80 con 28 millones de euros (año de la pandemia). 2021 cerró con 155 producciones y más de 98 millones de euros de ingreso, mientras que en 2022 han sido 164 y una inversión de casi 224 millones. Cabe destacar que más del 20 % son series y películas de animación, una actividad que sigue en crecimiento en los dos últimos años, posiblemente asociado a la creciente presencia de empresas que se han instalado en el Archipiélago, atraídas también por las ventajas fiscales y la calidad de vida.De las 164 producciones, 130 fueron de imagen real y 34 proyectos de animación. Entre las primeras figuran 25 largometrajes de ficción, 18 series de televisión, 37 documentales, 45 programas de televisión y 5 cortometrajes. Según le consta a Canary Islands Film, 28 proyectos se acogieron a los incentivos fiscales, aunque esta cifra es previsiblemente mayor en el caso de proyectos internacionales.En este balance no se suman las acciones relacionadas con la publicidad, que ascienden a 256, aunque si están incluidas en el balance de ingresos económicos. Con ese dato el balance ascendería a 420 producciones audiovisuales. Otro dato a destacar es que varias de las producciones internacionales más potentes han rodado en varias islas, lo que también prueba el crecimiento de la capacidad de asistencia que ofrece actualmente el sector local.Todo esto ha supuesto una inversión en las islas de más de 223.862.963 euros, teniendo en cuenta además que esta es una estimación a la baja, ya que no todas las producciones aportan este dato. En cuanto a empleo, esta actividad generó 15.320 contrataciones de personal técnico y artístico de las Islas. En esta cantidad no se incluye la contratación de proveedores. Durante el año se realizaron 5.483 días de rodaje repartidos en todas las islas (también el doble que el año anterior).Películas y series más destacadasLa actividad ha sido desarrollada por empresas procedentes principalmente de EEUU, Suecia, Noruega, Francia, Alemania, UK y España. De la totalidad cabe destacar, entre otros muchos, las series internacionales 'Foundation', de Apple TV, que repite rodando su segunda temporada en varias islas, al igual que hizo con la primera; Jack Ryan, de Amazon Prime, con la cuarta temporada o El Zorro, de Amazon Prime; o el largo 'The mother', de Netflix. De ámbito nacional, están las series '30 monedas (2º temporada); 'Montecristo' de Alberto Ruis para Amazon o 'Bienvenidos a Edén', de Brutal Media; así como las películas 'El Salto', de Benito Zambrano; 'Mi otro Jon', de Paco Arango o 'La mujer dormida' de Laura Alvea.En el campo de la animación destacan, entre otros, la serie infantil 'Pocoyó'; 'Arcane', una serie que parte del universo del videojuego League of Legends y que se posicionó como la de animación más vista en Netflix; Shark Academy, Body Town y Cuquin.Promoción de Canarias como destino de rodajesDe otra parte, cabe recordar que la labor de promoción de las islas como destino de rodajes es continua, a través de Canary Islands Film, marca que lidera el Gobierno autónomo, pero con la coordinación y consenso de los cabildos, PROEXCA, la Zona Especial Canaria y las asociaciones regionales más representativas. Para ello está presente en las principales ferias y mercados del sector, entre ellas, European Film Market (Festival de Cine de Berlín), en Kidscreen (animación y entretenimiento) y Series Manía (series de televisión), Marché du Film (Cannes), el Industry Club (Festival de cine de San Sebastián), Mifa-Annecy (Francia, animación) o MIP Junior (Cannes), entre otros.Asimismo, y en el marco de la estrategia para atraer esta actividad hacia las islas, el año pasado se llevó a cabo una acción en colaboración con el Gobierno de Estado que permitió traer a Canarias a una veintena de ejecutivos estadounidenses representantes plataformas y productoras audiovisuales de máximo nivel. El grupo pudo conocer de primera mano información práctica sobre ventajas fiscales y otros muchos atractivos que ofrecen las islas en el ámbito de la seguridad, variedad de paisajes o la disposición de medios técnicos y profesionales para dar cobertura a rodajes audiovisuales.Del mismo modo, y ligado al laboratorio IsLABentura Canarias, en 2022 se desplazó a las islas una veintena de representantes de las principales productoras nacionales e internacionales que, además de interesarse por los guiones creados en el marco del laboratorio, se les informó también de las ventajas de rodar en este destino, pudiendo además conocer personalmente muchas de las localizaciones que ofrece el Archipiélago.De otra parte, cabe destacar que desde Canary Islands Film se acomete cada año una muy cuidada estrategia publicitaria en los principales medios nacionales e internacionales especializados en el sector Audiovisual, como es el caso de World of Locations, Audiovisual 451 o LatAm Cinema, con el objetivo de reforzar la imagen de Canarias como destino para la creación y el rodaje de cine y series.La plataforma web canaryislandsfilm.com creada por el Gobierno para centralizar toda la información de interés para las productoras que deseen rodar en las Islas recibió en 2022 más 500 consultas, que versaron sobre incentivos fiscales, búsqueda de localizaciones y contacto con el sector regional, mayoritariamente.

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/los-rodajes-audiovisuales-en-canarias-generan-el-doble-de-inversion-y-el-doble-de-empleo/

Listado de algunas de las producciones rodadas en 2022:

LARGOS INTERNACIONALES

• The Mother – largometraje EEUU – Netflix, Rodó en GC

• Catching Dust – largo EEUU – Rodó en FV

• The Abbys – largo SUECIA, Netflix, rodado en GC

LARGOS NACIONALES

• El salto, de Benito Zambrano, rodada en TF

• Mi otro Jon, de Paco Arango. Rodada en LP

• La mujer dormida, de Laura Alvea, rodada en GC

SERIES INTERNACIONALES

• Foundation T2 – serie EEUU, Apple TV, Rodada en LZ, FV, TF y LG

• Jack Ryan T4 – serie EEUU, Amazon, rodada en GC y TF

• A town called Malice – serie UK, Sky Studio – Rodada en TF

• El Zorro – serie EEUU, Amazon Prime con Secuoya Studios – rodó en GC

SERIES NACIONALES

• 30 monedas T2, de Alex de la Iglesia, rodada en TF

• Las noches de Tefía, de Buendía Estudios, rodada en TF

• Hit, de Joaquin Oristrel, de TVE, rodada en LP

• Montecristo, de Alberto Ruis Rojo, Secuoya para Amazon, rodada en TF

• Bienvenidos a Edén, de Brutal media, rodada en LZ

•

SERIES DE ANIMACIÓN

• Pocoyó, en GC

• Shark Academy, GC

• Arcane, GC

• Body Town, GC

• Cuquin, GC

PRODUCCIONES CANARIAS

• Gleich, largometraje de Nostrana Films – rodada en TF y EH

• Pobre Diablo, de Volcano Films, rodada en TF

• Voy a desaparecer, de Coré Ruiz, Imaco89 y Muak Canarias – rodada en GC