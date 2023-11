El Gobernador del Banco de España analiza la coyuntura económica junto a la Cámara y CaixaBank

En su intervención, Hernández de Cos se centró en la situación y perspectivas económicas del área del euro, señalando que "se prevé un crecimiento muy débil para el segundo semestre de 2023. La inflación general y la subyacente se desaceleran en línea con lo previsto". Asimismo, afirmó que "los riesgos geopolíticos, en particular la posible extensión de la guerra en Oriente Medio, son el principal condicionante de la evolución económica y la inflación en el área del euro".

En relación con la política monetaria del Banco Central Europeo, el gobernador recordó que "al decidir la semana pasada mantener los tipos de interés, el Consejo de Gobierno del BCE reafirmó que estos están en niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial a devolver la inflación a su objetivo del 2 %".

Por su parte, el presidente de la entidad cameral, Santiago Sesé, agradeció la presencia del Gobernador del Banco de España, figura que no visitaba las Islas desde marzo de 2018 y "la oportunidad de conversar, de intercambiar opiniones y de recabar propuestas sobre hacia dónde dirigir la mirada en este escenario de incertidumbres y retos que, como país y Comunidad Autónoma, habrá que afrontar con la vuelta al rigor financiero y presupuestario. Retos que en Canarias se resumen en la necesidad, casi obligación, de acabar de una vez por todas con ese proceso de empobrecimiento relativo que nos aleja cada vez más del PIB per cápita nacional".

En la bienvenida al acto también ha intervenido Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, quien apuntó que "la economía canaria está sorteando mejor de lo que esperábamos un entorno complejo y globalmente adverso", y destacó el compromiso de la entidad financiera de "continuar apoyando a familias, empresas y a la sociedad en su conjunto, con el objetivo final de estar cerca de las personas para todo lo que importa, porque contar con un sector financiero fuerte y confiable es clave para dinamizar la economía y la actividad empresarial".

Tras el almuerzo, el centenar de representantes empresariales que acudió al acto tuvo la oportunidad de disfrutar de un coloquio con el Gobernador de la entidad bancaria nacional moderado por la directora general de la Cámara de Comercio, planteando cuestiones de interés para el entorno económico y empresarial de las Islas, y pudiendo conocer de primera mano las previsiones que desde el Banco de España se manejan sobre el comportamiento de la economía.