Más de 5000 aspirantes a empleo pasan por LPA EXPO JOBS

Las Palmas de Gran Canaria/ La mayor feria del empleo en las islas cierra su primera edición en Las Palmas de Gran Canaria con cerca de 40 ponencias y numerosas oportunidades laborales.

Desde cómo elaborar un currículo creativo, a las claves del emprendimiento, pasando por las últimas tendencias en digitalización. Los visitantes de la LPA Expo Jobs 2019, la feria de empleo que se ha celebrado entre el viernes 21 y el sábado 22 de junio en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, han encontrado en este evento único en las islas la oportunidad para hacerse con las herramientas necesarias que les ayuden en su incursión al mundo laboral. La organización ha llegado a recoger más de 5000 currículums de personas interesadas en encontrar trabajo en alguna de las empresas participantes.



En LPA Expo Jobs 2019, la mayor feria del empleo con un total de 107 empresas presentes, emprendedores, autónomos, desempleados, estudiantes y empresas han encontrado el punto de encuentro para establecer relaciones y saber cómo generar empleo y desarrollo económico.

LPA Expo Jobs 2019 está organizada por Canary Monster Producción en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas y cuenta además con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Consejería de Juventud, el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación, la Fundación Universitaria de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Formación tecnológica y autoempleo, claves de futuro

De entre todos los stands el que más interés ha generado ha sido el dedicado a las ponencias y charlas sobre todo tipo de temas de gran valor para los futuros emprendedores. Expertos en bitcoin, gerentes de grandes firmas, coachers y analistas han ofrecido a las asistentes las claves para hacerse un hueco en el marcado laboral, tanto como empleados, como poniendo en marcha su propio negocio o proyecto. Para Carmen de Armas, coordinadora de eventos en la feria, actividades como ésta son fundamentales porque "la gente joven está muy perdida, creen que sólo cuenta la formación académica, cuando sus aptitudes pueden ser lo que les diferencien de los demás. Aquí aprenden a sacar partido a ello y a crear empleo en lugar de buscarlo."

Los aspirantes a un empleo han podido encontrar en la feria una representación de multitud de sectores, como empresas dedicadas a los seguros médicos y de vida. Ángel Fernández, empresario del sector, se mostraba muy satisfecho con el resultado de esta cita. "No sólo hemos podido contactar con personas que buscaban un futuro laboral, sino también gente interesada en establecer negocios con nosotros. El próximo año no pienso faltar."

Misma impresión recogía Kevin Vázquez, miembro de una asociación vinculada a los e-sports.

"Ocupaciones como la de diseñador de videojuegos o programador están en auge y llaman mucho la atención. Hemos tenido incluso la visita de una escritora interesada en aplicar la realidad aumentada a sus novelas, acceder a un código para visualizar los que lees"

Otro de los sectores con mayor proyección es el de la aeronaútica. Javier Guzmán, representante de una de las escuelas de formación presentes en LPA Expo Jobs 2019, aseguraba que el nivel de empleabilidad de los alumnos de piloto, azafata o cualquier otra especialidad del sector era del cien por cien. "Todo el que termina su formación se incorpora enseguida a un puesto de trabajo."

Y precisamente esa es la intención de las más de 5.000 personas que han dejado su currículum durante las dos jornadas de la feria para probar suerte en alguna de las 107 empresas presentes en LPA Expo Jobs. Marco Nardini asegura que acaba de llegar de Italia y que ha visto en este evento la posibilidad de encontrar trabajo. "Soy psicólogo, pero vengo abierto a todo, y aquí tengo numerosos sectores a mi disposición". Beatriz Santana, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, confiesa que llega con muchos proyectos en la cabeza pero que no sabe cómo ponerlo en pie. "He venido para conocer las claves de la emprendeduría, saber por dónde puedo empezar, qué es lo más apropiado para un negocio de mis características".

Juan Carlos Sosa, promotor del evento, aplaudía la acogida de la feria en su primera edición.

"Estamos muy satisfechos de que más de un centenar de empresas hayan querido formar parte de esta primera edición y nos aseguran que la experiencia ha sido muy positiva." Sosa destacaba la amplia variedad de sectores representados, "era uno de nuestros objetivos, junto al hecho de que la gente se familiarice lo

máximo posible con las innovaciones digitales y las nuevas oportunidades laborales que conllevan y que se encuentran entre las más demandadas actualmente por las empresas." El reto de haber suprado la cifra de 5000 demandas de empleo ha superado además todas sus expectativas.

La intención de la organización es la de llevar la feria por otros puntos del archipiélago y, por supuesto, volver a repetir el próximo año en Las Palmas de Gran Canaria.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)