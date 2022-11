El mercado de ocasión en Canarias cae en un 12,3% en octubre

Canarias/ El mercado de ocasión cayó en Canarias un 12,3% en octubre, hasta situarse en las 6.499 unidades, según datos de las patronales Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores oficiales e independientes). En el acumulado del año el mercado de la región registra una bajada del 4,89% en lo que va de año, con un total de 68.578 unidades.

En el acumulado del año, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión cayeron un 5,5% en octubre, hasta situarse en las 157.362 unidades, encadenando nueve meses en negativo. De esta forma, el mercado de usados acumula un descenso del 4,8% en lo que va de año, con un total de 1.522.237 unidades, lo que significa que por cada vehículo nuevo se están vendiendo 2,3 de ocasión.



En un análisis de las ventas por antigüedad, los datos ponen de manifiesto cómo la falta de stock de vehículo seminuevo continúa lastrando con fuerza el mercado. En concreto, las operaciones con usados de menos de un año de antigüedad se desplomaron un 31,4% en octubre y acumulan una bajada del 13,3% en lo que llevamos de ejercicio.

Por su parte, las ventas de usados jóvenes de entre uno y tres años -aunque acumulan un descenso del 26,4% hasta octubre- cierran en positivo, registrando una subida del 11,4% el mes pasado, hasta alcanzar las 13.181 unidades. Esta subida responde, en buena medida, al aumento de operaciones con modelos usados realizadas por las empresas alquiladoras, que subieron un 41,2% en octubre, siendo el único canal de venta que creció el mes pasado.

Tras verse obligadas a retener sus vehículos más tiempo del habitual por la falta de oferta, están poco a poco renovando flota en un momento en el que la demanda interna experimenta una lenta progresión. No en vano las matriculaciones en el canal de alquiladoras crecieron casi un 40% en octubre -frente al raquítico 0,6% del de particulares- lo que evidencia que sí se están aprovisionando de vehículos nuevos y, por tanto, sí están contribuyendo a aportar oferta de usados al mercado de ocasión.

Por su parte, la caída de los usados de entre 10 y 15 años, que retrocedieron un 21,5% en octubre, también contribuyó al descenso del conjunto del mercado a cierre del mes pasado. Los particulares -principales vendedores de estos modelos antiguos- perdieron protagonismo, reduciendo sus operaciones un 6,2% en

octubre. No obstante, no hay que perder de vista que las ventas de modelos de más de 15 años, que crecieron un 2,5% el mes pasado, concentraron más del 38% del total en octubre, contribuyendo al envejecimiento del parque y dificultando la descarbonización.

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que representaron el 55,3% de las operaciones en octubre- se contrajeron un 11,4% durante el mes pasado; mientras que los de gasolina, por su parte, prácticamente se mantuvieron estables, con un total de 60.722 unidades vendidas.

Las ventas de usados eléctricos continúan a la baja En cuanto a las propulsiones alternativas, los modelos eléctricos puros de segunda mano volvieron a caer en

octubre por segundo mes consecutivo, con un descenso del 14,4%, hasta situarse en las 952 unidades. Por su parte, los híbridos usados también se mantuvieron a la baja. En concreto, las ventas de diésel/eléctricos enchufables de ocasión registraron un total de 99 unidades vendidas durante el mes pasado, lo que supone un 32,2% menos; mientras que las de gasolina/eléctricos enchufables cayeron un 3,3%, con un total de 1.003 unidades.



Según el director de Comunicación de FACONAUTO, Raúl Morales, "el mercado de ocasión continúa sin remontar y no se espera que lo haga en los próximos meses. Además, hay que sumarle que los tramos de edad que siguen copando el mercado son los de más de 10 años, lo que solo hace ahondar el problema de nuestro parque envejecido. La falta de stock del mercado de seminuevos no ayuda a que el parque se recupere y se rejuvenezca".

Según la directora de Comunicación de GANVAM, Tania Puche, "las operaciones con turismos de ocasión van a continuar a la baja en los dos meses de ejercicio que nos quedan porque no se está "fabricando" oferta suficiente de vehículo joven para atender la demanda. De hecho, a este ritmo las previsiones apuntan a que la caída a cierre de año rondará el 5%".

