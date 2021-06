El Círculo Turístico de Canarias solicita medidas urgentes para la contención de la pandemia en Tenerife

Por tanto, el CTC considera urgente poner freno a esta situación que afecta a una sola Isla ampliando el control policial y elevando sustancialmente las sanciones de aquellos pocos que no cumplen las medidas de contención del virus y que están poniendo en jaque la salud y economía de toda la CCAA. Campañas de concienciación y una continua publicación de los hechos denunciados como advertencia serían a valorar también. No nos podemos permitir de ninguna manera perder otro verano turístico con las buenas perspectivas que tenemos. Sería un palo devastador.En ningún caso las medidas extraordinarias deberían afectar al ocio y a la gastronomía, puesto que ha quedado más que demostrado que las medidas de control se están cumpliendo y tienen su efectividad.El CTC agradece y reconoce que la inmensa mayoría de la población está cumpliendo religiosamente con todas las medidas, así como todos los empresarios y empresarias de todos los sectores. Por tanto, a esos pocos que no cumplen hay que ponerles freno, ya que las consecuencias sí las pagamos todos. Con la salud no se juega y con la economía tampoco.

Doris Borrego

Presidenta del Círculo Turístico de Canarias