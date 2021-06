Los hoteleros ruegan al Gobierno actuar con dureza para evitar que los altos contagios de Tenerife arruinen el verano en Canarias

"Estamos a las puertas de julio y aunque este tampoco será un buen verano en cuanto a llegada de turistas, no podemos arruinar la poca actividad que podamos tener ni arrastrar tampoco al resto de las islas al desastre", manifiesta el presidente de la patronal turística, Jorge Marichal, e insta al Gobierno a que informe con detalle de dónde y por qué las cifras en Tenerife están disparadas para poner las medidas necesarias de forma inmediata. "Tenemos derecho a saber qué sucede realmente en esta isla porque nos estamos jugando muchísimo", añade.

Asimismo, Marichal solicita un informe detallado de la actividad de los rastreadores que están asignados a cada isla: "Queremos saber cuántos son en cada isla, así como su actividad, el número de llamadas y otras gestiones relacionadas en este último mes", explica.

Ashotel ya apeló a la responsabilidad ciudadana cuando se produjo el final del estado de alarma en mayo, que derivó en la caída del toque de queda y las consecuentes restricciones horarias. Esta circunstancia, unida al aumento de la vacunación, parece que tiene resultados positivos en todas las islas, menos en Tenerife, con unos contagios "que no podemos permitirnos", aclara Marichal.

Por todo ello, la patronal hotelera solicita al Gobierno de Canarias una comparecencia ‒bien ante la opinión pública o en el Parlamento‒ para conocer con detalle en qué puntos se producen los focos de contagio, a qué horas y en qué franjas horarias, una información que se sospecha pero que requiere confirmación oficial para que se tomen las medidas oportunas. "Ya estamos llegando tarde", considera el presidente de Ashotel, quien insiste en el riesgo claro de que estas cifras de Tenerife arrastren al resto del Archipiélago y eleven su incidencia acumulada por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, dato referencia que los países emisores de turistas tienen permitido para recomendar a su población viajar fuera de sus fronteras este verano.

"Nos jugamos muchísimo en estos momentos: la salud de los canarios, en primer lugar, y el poder reactivar con ciertas garantías el sector turístico y no volver a incrementar nunca más los niveles de contagio, lo que nos permitirá situarnos cuanto antes en semáforo verde para los principales mercados que nos visitan", explica el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, quien insiste en que como comunidad con un peso tan importante del turismo, que supone para la economía insular el 35% de su PIB, es vital controlar los contagios.

"Algunos colectivos no han querido entender que el fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia y todos estos últimos fines de semana tenemos noticias de situaciones lamentables que están poniendo en juego nuestro futuro", comenta. "Nos arriesgamos, por la posible actitud irresponsable de unos pocos, a desandar parte de lo ya avanzado y eso pondría a la sanidad y a la economía de Canarias en un punto de no retorno", finaliza.