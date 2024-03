CC y PP abriendo la puerta a la especulación...

Que Canarias tiene un grave problema habitacional es evidente. Que desde el Gobierno canario no se están tomando las medidas adecuadas para solucionar o aliviar la cuestión, también lo es...

Porque no es correcto responder a la emergencia habitacional dando vía libre a la construcción indiscriminada. No es correcto recurrir a las empresas constructoras argumentando que el Gobierno canario no puede construir tantas viviendas como las que se demandan. Y no es correcto porque se parte de una base errónea...