Lo cierto es que hoy estoy escribiendo acerca de esta situación para poner el énfasis en lo que supone estos reconocimientos y la forma de hacerlo. En la primera entrega de las distinciones hubo un acto protocolario que si bien estuvo estéticamente correcto, vamos que fue bonito, volvió a invisibilizar a las mujeres a las que se les reconocía su trayectoria. ¿Han visto ustedes alguna vez que en una recogida de una mención no se permita ni dar las gracias?, pues esta situación se produjo el pasado 06 de febrero con la primera entrega de menciones honoríficas en la que sólo se permitió hablar a una representante en nombre de todas.

Y es que una vez más nos encontramos con la facilidad con que se puede dejar sin voz, sin visibilidad a una mujer, precisamente en un acto donde se pretende acabar con una desproporción injusta, sesgada por esa mirada patriarcal que anula la importancia de las voces, el trabajo de las mujeres, un acto donde se repite nuevamente el error de silenciarlas, con la disculpa de que ha sido así "para que no se alargue el acto" . Pues miren, si el acto no se puede alargar se distribuye el tiempo utilizado por la representante y la presidenta del Cabildo, entre todas estas voces femeninas, recordemos que seguir utilizando métodos machistas es cómodo y fácil, incluso una tendencia.

Las personas que acudimos el pasado 06 de febrero a este acto lo hacíamos con un sólo objetivo: acompañar a las homenajeadas, les puedo asegurar que no estábamos para escuchar a la presidenta en cuyo discurso nos recordó que era la primera mujer en ocupar este cargo. Este hecho en sí no es feminista Sra. Presidenta, por lo contrario robar la voz a quienes se les está reconociendo su trayectoria es tremendamente machista. Así que antes de que se continúe con este otro acto para las menciones el próximo día 05 de junio, me siento obligada a poner el foco en esta lamentable situación para que no se vuelva a producir, que se reconozcan y se corrijan los errores que en un acto de visibilización y reconocimiento vuelven a incidir en la invisibilización.

El feminismo no es estético es molesto, pero totalmente necesario para producir los cambios hacia la igualdad y acabar con la violencia machista. Recordemos que Silenciar voces potentes, voces reconocidas es violencia.

El pasado 06 de febrero se inició con la entrega de las distinciones a las medallas de Oro: María Belén Morales, Mercedes Pinto, María Isabel Nazco, Raquel Lojendio, Hijas Adoptivas: Catalina Ruíz, Edith Mallard, Marisa Tejedor, Hijas Predilectas: Carmen Pitti, Mercedes Machado, Pilar Lojendio. que si bien habían sido aprobadas en el mandato finalizado en el 2023 no habían sido materializadas.

Recordemos que el porcentaje de reconocimientos por parte del gobierno de la Isla que en el año 2022 contaba con un vergonzoso y desigual reparto de distinciones pues las concedidas entre 1961 y 2021 abarcaban un total de 3 reconocimientos institucionales a mujeres, frente a los 54 hombres o a las 48 instituciones distinguidas por la corporación. El próximo día 05 serán concedidas a las Medalla de Oro; Lola del Castillo, Elena Lecuona Monteverde, Soraya González del Rosario, Hijas Adoptivas: María Mérida Pérez, Eve-Maria Zimmermann, Maud Bonneaud, Isabel Hernández Marichal, Celia Ascanio Casanova, junto a otras trayectorias a las que se les concede la medalla de oro que si bien no son parte de esta moción se va a hacer entrega en el mismo acto Mario Pestano García, Michelle Alonso Morales, Juan Ruano Rojas. El trabajo de muchas ha hecho que algunas sean reconocidas,

este impulso que se produjo en 2022 es un inicio de la búsqueda de equidad y visibilización, recordemos que es importante garantizar la paridad y reconocer la labor de las de mujeres, crear referentes femeninos es una de las formas reconocidas para impulsar a otras mujeres, para crear una sociedad feminista e igualitaria.

La lista de las 30 mujeres propuestas para recibir distinciones honoríficas por parte del Cabildo está conformada por: María Dolores Pelayo Duque, abogada y política (Medalla de Oro); Raquel Lojendio, soprano (Medalla de Oro); Lola del Castillo, pintora y doctora en Bellas Artes (Medalla de Oro); Mercedes Pinto, escritora, poeta, dramaturga, oradora y periodista (Medalla de Oro); Soraya González del Rosario, actriz y productora (Medalla de Oro); Clemencia Hardisson Vouters, activista (Hija Predilecta); Pilar Lojendio Crosa, escritora y poeta (Hija Predilecta); Mercedes Machado, abogada (Hija Predilecta); Fidela Díaz, maestra y escritora (Hija Ilustre); Isabel González González 'Azucena Roja' (Hija Ilustre); Celia Ascanio Casanova, escritora, maestra, activista humanitaria (Hija Adoptiva); Isabel Hernández, activista antifascista (Hija Adoptiva); Eve Maria Zimmermann, pintora (Hija Adoptiva); Edith Maillard, activista y matrona (Hija Adoptiva); Maud Bonneaud, esmaltadora y crítica de arte (Hija Adoptiva); Vicki Penfold, pintora y escultora (Hija Adoptiva); Juana de Herrera, doradora (Hija Ilustre); Eva Fernández Jimenez, pintora (Hija Ilustre); María Isabel Nazco, pintora y doctora en Bellas Artes (Medalla de Oro); Elena Lecuona, pintora (Medalla de Oro); Onagra Lorenzo, diseñadora y costurera (Hija Ilustre); María Mérida, cantante (Hija Adoptiva); Nivaria Tejera, escritora (Hija Adoptiva); Marisa Tejedor Salguero, bióloga (Hija adoptiva); Teresa Giráldez Fernández, química (Hija Adoptiva); María Joaquina de Viera y Clavijo, poetisa (Hija Predilecta); Carmen Pitti, abogada (Hija Predilecta); Adriana de Lorenzo Cáceres, doctora en Astrofísica (Hija Predilecta); Carolina Martínez Pulido, bióloga (Hija Predilecta); Catalina Ruíz Pérez, física (Hija Adoptiva). La propuesta de mención como Medalla de Oro de María Belén Morales fue anterior a esta, en el año 2020.

María José Belda Díaz

ExConsejera del Cabildo de Tenerife/Psicóloga.