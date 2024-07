COMPROMISO SOCIAL Y DESARROLLO

En las dos últimos semanas les he trasladado en dos artículos (Gran Canaria avanza y Estabilidad y desarrollo económico) una aproximación al modelo de ecoísla que caracteriza la acción del Gobierno insular. Me centré en los grandes datos sociales y económicos y en las más importantes realizaciones de los últimos años del Cabildo de Gran Canaria en infraestructuras y equipamientos. He aprovechado para ello mi intervención en el Debate sobre el Estado de la isla, que se celebró el 13 y 14 de junio. En este último artículo, que cierra la trilogía de textos dedicados a resumir la situación de Gran Canaria tras el primer año de gobierno después de las elecciones de 2023, me voy a centrar en la parte más social del trabajo del gobierno que conforman NC y el PSOE.