"Reflexionando sobre la endeble fuerza de los tiranos"

Bien sabemos que el fraude electoral en Venezuela ha sido una práctica recurrente en las últimas décadas: desde el control total sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta la exclusión de partidos opositores y la manipulación descarada de los resultado, en cada proceso electoral hemos podido apreciar un sinnúmero de acusaciones de irregularidades y carencia total de transparencia. Y sí, ayer no fue la excepción: ocultación de planillas parciales, apagones en el sistema electrónico de difusión interna de la información electoral (disfrazados de "ataques terroristas" de opositores por parte del Emperador Maduro), compra de votos, intimidaciones, una cobertura mediática sesgada y condicionada por el régimen, etc. Hermoso contexto ¿verdad?Como ustedes saben, amados lectores, la idea es que podamos pensar juntos este fenómeno desde una perspectiva histórica y filosófica, para no caer en el burdo repetir las opiniones ya propiciadas por el millar de periodistas claramente identificados por intereses muy puntuales (sea del lado que sea). Tratemos por un instante de intentar comprender el fraude electoral en Venezuela como una manifestación postmoderna de la adicción al poder absoluto en el contexto de democracias occidentales totalmente endebles, debilitadas y carentes de fuerza para cumplir su misión: representar y proteger a los pueblos.Recordemos por un instante a Platón, quien en su obra "La República", describió un ciclo de degeneración de los sistemas políticos y de los individuos que los encabezan. En su análisis, la tiranía era considerada la peor forma de gobierno puesto que el tirano es, sin duda, el peor tipo de gobernante. Señaló, puntualmente, que el deseo de poder absoluto y la falta de control sobre este poder corrompe completamente al gobernante, a tal punto que éste pierde cualquier esbozo de virtud y justicia. Visto así, Maduro se terminará convirtiendo en un esclavo de sus propios deseos, puesto que se encuentra sin freno alguno, guiado únicamente por su impulso de satisfacer su ansia de poder interminable. Esta degeneración moral perpetuada desde el año 1999 lo tendría que llevar, según Platón, a actuar contra el bienestar común y a adoptar medidas cada vez más opresivas para intentar mantener su control:"Cuando un hombre se hace tirano de su ciudad, ¿no se convierte entonces en el enemigo de todos los hombres libres, y no conspira siempre para destruir a cuantos se hallan por encima de él?" (Platón, La República, Libro VIII, 566e).Consecuentemente, Aristóteles, en "La Política", también abordó la tiranía como una forma corrupta de gobierno, puesto que es la perversión del soberbio y prepotente que busca únicamente su propio beneficio en lugar del bien común. De esta manera, el deseo de poder absoluto, lleva a estos personajes nefastos a emplear la fuerza y la intimidación para conservar su posición, lo que a su vez genera un resentimiento cada vez más palpable en el pueblo oprimido."El tirano nunca piensa en sus súbditos como hombres, sino como bestias, y los trata en consecuencia, no en beneficio de ellos, sino en su propio beneficio." (Aristóteles, La Política, Libro V, 1314a).Y si de resistencia se habla, el pueblo venezolano es experto en el asunto. Recordemos lo que el gran Thomas Hobbes, en su obra "El Leviatán", plantea una visión del contrato social que le otorga al soberano un poder casi absoluto, eso sí, a cambio de la protección y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, nuestro autor reconoce ciertas condiciones bajo las cuales los súbditos podrían estar justificados a resistir o incluso a rebelarse contra quien ejerza el rol de sumo soberano. La obligación de los gobernados hacia su gobernante dura el tiempo como el poder del mismo sea efectivo para protegerlos. Esta declaración implicaría que, si el tirano falla en sus deberes y obligaciones, la exigencia de obediencia carece de sentido."El fin de la obediencia es la protección; cuando, por tanto, el soberano no puede protegerlos, los súbditos están libres de su obediencia, y tienen libertad para protegerse por sus propios medios." (Hobbes, Thomas. Leviatán, Capítulo XXI, 1651).Un Nicolás menos degenerado, de apellido Maquiavelo, nos advirtió sobre los peligros que conlleva la manipulación política en su obra célebre titulada "El Príncipe", destacando cómo los líderes pueden justificarse de mil maneras para lograr sus fines (de ahí viene la frase popular, que no está escrita así, literalmente, en la obra, que versa: "el fin justifica los medios"). En el caso puntual de Maduro, la perpetuación en el poder se ha vuelto en un fin en sí mismo, ignorando a sabiendas la completitud de los principios democráticos en favor de mantener un control férreo sobre una nación atosigada por la barbarie, el hambre, la violencia y el sometimiento atroz."Se debe considerar que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni más dudoso de tener éxito, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas. Porque el reformador tiene como enemigos a todos aquellos que se beneficiaron del viejo orden y sólo tiene como tibios defensores a aquellos que se beneficiarán del nuevo orden" (Nicolás Maquiavelo, El Príncipe).Recordemos también lo que nos decía Hannah Arendt sobre la tiranía y el totalitarismo cuando sostenía que estos regímenes buscan controlar no sólo las acciones de las personas en particular, sino también sus pensamientos y emociones más íntimas. La manipulación total de la información y la creación de un relato o narrativa oficial son solo un par de las herramientas claves que utilizan estos perversos con poder para consolidarse en el trono, mientras se silencia cualquier atisbo de oposición."La mayor garantía de la libertad del pensamiento, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa reside en su incapacidad para sobrevivir en un mundo donde se haya establecido una verdad única" (Hannah Arendt, "Los orígenes del totalitarismo").Aún así, Arendt analizó también la legitimidad de la rebeldía, personificada en este caso por María Corina Machado y Edmundo González quienes han cumplido, en situaciones en las que los gobiernos se convierten en el principal opresor de todas las libertades individuales, el rol de representantes y sostenes de la posibilidad, aún viva, de la acción política legítima como respuesta necesaria frente a la tiranía alienante y esclavizante:"El derecho a la revolución, por lo tanto, no es el derecho a resistir el poder legítimo, sino el derecho a resistir al poder ilegítimo que ha usurpado el poder y se ha vuelto tiránico." (Arendt, Hannah. Sobre la Revolución).Mientras tanto, la tímida comunidad internacional observa estos eventos con preocupación de cotillón, puesto que reconocer el fraude electoral en Venezuela no es simplemente un problema interno, sino un recordatorio de los peligros de la tiranía y el poder absoluto en manos de inútiles y corruptos violentos en pleno siglo XXI. Este prototipo de democracia ficticia montado por muñecos de torta disfrazados de militares que nunca fueron a una guerra real a defender a su pueblo, socavan seriamente los principios fundamentales de la democracia occidental y de los derechos humanos universales mientras que el mundo, tibio y conmovido para la foto y el tweet, mira para un costado.Está claro que esta situación política en Venezuela nos obliga a reflexionar sobre la tremenda fragilidad de las instituciones democráticas y la urgente necesidad de protegerlas frente a los intentos sistemáticos de manipulación y control absoluto que han logrado devastar a un pueblo en menos de veinticinco años. Solo mediante un compromiso global con transparencia, la justicia y la defensa de los derechos civiles podremos enfrentar efectivamente los desafíos planteados por regímenes patéticos como el de Maduro.Evidentemente, la situación venezolana es un recordatorio de los peligros que acarrea el poder absoluto y la tiranía. No nos queda otra opción que no perder la esperanza en la resistencia legítima, la desobediencia civil y la acción colectiva como herramientas cruciales para enfrentar un desafío que no es imposible, puesto que el cadáver político que representa Nicolás Maduro, ya está esparciendo fuertemente su hedor. El que no quiera oler, no podrá evitar taparse al menos la nariz puesto que la dignidad humana en el pueblo venezolano exige la restauración de la democracia y la justicia mediante un compromiso constante y valiente, propio de una voluntad comunitaria que se niega a abandonar la lucha contra la opresión para ponerse, de una vez por todas, de pie y con la frente en alto.

Lisandro Prieto Femenía.

Docente. Escritor. Filósofo

San Juan - Argentina