Decir una cosa y hacer la contraria ¿incoherencia o hipocresía?...

Otro ejemplo de verborrea incoherente es cuando «se culpa» al Gobierno Estatal del gravísimo problema que tiene la Nacionalidad Canaria con el reparto de los menores migrantes, cuando la responsabilidad real de que no se haya podido poner solución está en los socios propios, a los que no se les dice nada, no sea que el pacto pueda correr peligro y se pierda la silla...Es más, en otro ejemplo de inconsistencia entre lo que se dice y lo que ocurre en la realidad, se afirma que las Comunidades de Galicia y de Castilla y León se han «ofrecido a acoger más menores migrantes de lo acordado si fuera necesario«. La respuesta de ambas Comunidades (gobernadas por cierto por el partido «socio» en el Gobierno canario) ha sido un desmentido rotundo...Mientras tanto, desde el Gobierno del Estado se intenta «parchear» el problema con dinero, lo que, como bien afirma el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ese dinero sólo es « un parche y una patada hacia adelante que no mejora la acogida«...Volviendo a los ejemplos del «todo vale«, hace unos días salió a exposición pública un decreto para crear un Comité Antifraude y una Comisión Técnica de Apoyo. Viene a cuento de los fondos europeos Next Generation EU. Esos fondos exigen medidas para proteger los intereses financieros y velar por su uso adecuado. El anterior Gobierno de la Nacionalidad Canaria aprobó un plan de medidas antifraude. Estos nuevos departamentos vendrían a «completar» ese plan de medidas...¿Dónde está la disfunción? Pues que esta Comisión y este Comité nacen sin fondos y sin personal adicional. Más como una foto de cara a la galería para que Europa «se crea» que realmente se va a luchar contra la corrupción...Entre estos dislates y los «habituales», como hablar de cambiar el modelo turístico mientras se refuerza el modelo «tradicional» aprobando nuevos hoteles y complejos masificados, o declaraciones de emergencia habitacional o emergencia hídrica mientras realmente sólo se busca el aumento de turistas, queda claro que el mayor ejemplo de decir una cosa y hacer la contraria la encontramos cuando, viendo y comprobando que su único interés es el ejercicio de Poder, les oímos llamarse a sí mismos «nacionalistas«. A otro perro con ese hueso...

Ángel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com