Sáhara: eterno olvidado y varias veces traicionado...

Eso deja claro que para la Organización de las Naciones Unidas el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización y España sigue siendo de pleno derecho su Potencia administradora. Pero España mantiene abandonado el territorio. Un territorio que reclama el Derecho de libre determinación reconocido por la ONU...Pero poderoso caballero es Don Dinero: Marruecos, «amigo» de Estados Unidos, mantiene la pretensión de convertir al Sáhara en un territorio autónomo suyo. Un territorio usurpado, cuyos habitantes han sufrido y sufren una represión brutal hace décadas, mientras la comunidad internacional mira para otro lado a pesar de incumplir la legalidad...Nuevamente traicionado por el Gobierno actual del Estado español al decidir éste apoyar el plan de autonomía, y posicionarse del lado del invasor reino alauita. Abandonando la «neutralidad activa» en que hasta ahora se había posicionado España. Pasando de «no hacer nada» a pesar de su condición de Potencia administradora (lo que ya era lamentable), a defender las tésis de Marruecos (lo que ya no tiene nombre)...Pero lo más indignante es el giro dado por el Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, declarando que «asume enteramente la postura del Gobierno español sobre el Sáhara«. Se le «olvidan» al Presidente Clavijo varias cosas: el hermanamiento de siempre del Pueblo canario con la causa saharaui y su Pueblo.»Olvida» también las numerosas resoluciones del Parlamento de Canarias a favor de la autodeterminación y exigiendo al Estado español una solución acorde con las resoluciones de las Naciones Unidas...Rompe y desprecia el consenso que siempre ha tenido el nacionalismo canario favorable al pueblo saharaui y contrario al expansionismo marroquí. Además, el Presidente Clavijo, al posicionarse a favor del ocupante se coloca en contra de la legalidad internacional, como le ha «recordado» Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España...Encima, hace su declaración días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya confirmado que los acuerdos comerciales en materia de pesca y de productos agrícolas con el reino alauita en territorio del Sáhara Occidental son ilegales. El pueblo saharaui no prestó su consentimiento. Se vulnera el principio de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados...La actitud del Presidente de la Nacionalidad Canaria sólo puede contemplarse como «una traición al pueblo hermano saharaui» como ha considerado Nueva Canarias y «no representa la postura de la sociedad canaria«...Vivimos tiempos en los que nos vemos abrumados por actitudes belicosas hacia Pueblos indefensos, como el ucraniano o el palestino, entre otros. Pueblos invadidos y masacrados sin escrúpulo alguno, y cuyas tristes noticias copan la información y preocupan a la ciudadanía (que no a los Poderes mundiales). Sin embargo, también hay Pueblos, como el saharaui, cuya «suerte» parece caer en el olvido. No dejemos que ocurra nunca...

Ángel Rivero García

