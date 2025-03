El servilismo al PP de Fernando Clavijo...

El caso es que el Presidente del Gobierno de Canarias (que no de todos los canarios, es evidente), se ha limitado a «afear» el desplante de su consejera y tildarlo como una «decisión personal y que no volverá a ocurrir«. Dicho de otra manera: predomina el servilismo al Presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, antes que la defensa de los intereses de Canarias. Si realmente considera (en un intento de disculpar y «justificar» a su consejera) que a Canarias debería corresponderle más dinero, es otra guerra y hay maneras más adecuadas de hacer la reclamación mediante el diálogo...Cuando alguien que representa a un Gobierno, a una Corporación o cualquier organismo Público intenta ir por libre, anteponiendo el tacticismo político de su formación a los intereses de los ciudadanos a los que representa dado su cargo, la decisión lógica y correcta de quien la ha colocado en el puesto es su cese inmediato. Pero claro, hacer eso significaría hacerle un «feo» al Partido Popular, y eso el Presidente Fernando Clavijo, permanentemente en postura genuflexa ante el PP, no lo puede hacer, ¿verdad?...Recordemos que es el mismo Presidente que, a pesar de todas las trabas y desplantes que en materia migratoria impone continuamente el Partido Popular, continúa teniéndole como socio de Gobierno de la Nacionalidad Canaria. Continúa culpando de todo al Gobierno estatal y mirando para otro lado cuando sus socios ponen todos los palos en las ruedas posibles, impidiendo el reparto de menores migrantes. Y eso, a pesar de que sabe de sobra que puede permitirse un Gobierno en solitario, con apoyos puntuales de los distintos grupos del Parlamento Canario...La Nacionalidad Canaria no puede tener como Presidente a quien antepone no «perjudicar» a un partido político (que ni siquiera es el suyo) frente al interés general de toda la ciudadanía a la que representa. Canarias se merece mucho más...

Ángel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com