La prioridad de nuestra acción de gobierno es la generación de empleo y la mejora de la equidad social en nuestra isla. Para conseguir este objetivo, hemos tomado tres decisiones principales:

a.- Poner en práctica una dinámica presupuestaria de crecimiento que ha incrementado el presupuesto consolidado desde 2015 hasta hoy en 262 millones de euros, lo que supone un aumento de inversiones y gastos del 40 %. Esta es una decisión política que pone en circulación recursos para aumentar la inversión, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el gasto social que es el que más redistribuye la riqueza. Y se hace además reduciendo la deuda de la institución.

b.- En segundo lugar, estamos desarrollando el Plan Integral de Empleo de Gran Canaria aumentando en más de un 120 % las partidas destinadas a este fin. Igualmente hemos doblado las destinadas a emergencias sociales y aumentado en casi un 30 % las partidas destinadas a políticas sociales.

c.- Y la tercera gran actuación para este objetivo es el Plan Gran Canaria Transforma: una inversión inicial de 244 millones de euros que suma en la actualidad 456 millones de euros: 75.000 millones de las antiguas pesetas. Un volumen de inversión no realizado jamás en el Cabildo y con un nivel de ejecución en el pasado ejercicio del 67,9 %.

Hoy nadie pone en duda la mejoría de la economía grancanaria... Los datos que tienen que ver con el turismo en esta isla son especialmente esperanzadores. Hemos batido records de llegada de turistas y de crecimiento en destinos que se nos resistían; han aumentado la conectividad aérea y la renovación de las plantas hoteleras... Ha aumentado el número de pasajeros en línea regular en transporte marítimo, el transporte de mercancías, el número de pasajeros de cruceros; hemos mejorado en los índices de confianza empresarial en un 4,23 %; las empresas inscritas en la Seguridad social han aumentado en un 5,70 %; los índices de crecimiento de la exportación de plátanos han aumentado en Gran Canaria en un 13,47 %; tenemos un consumo energético mayor en casi un 1 %, indicativo de crecimiento económico; en importación y en exportación seguimos avanzando en positivo; al igual que en el incremento de transacciones inmobiliarias: la media de Canarias está en un 28,49 % y la de Gran Canaria en un 39,24 %...En nuestra isla el número de hipotecas ha aumentado en un 25,33 % y el importe de las hipotecas en un 46,65 %... la variación interanual de cruceros es de un 79,53 % y la media de Canarias es del 53,42 %.

En Gran Canaria ha disminuido el número de hogares bajo el umbral de la pobreza en un 5 %; la población ocupada ha aumentado en un 2,51 %; la población parada ha disminuido en un 10,80 %; la tasa de paro ha disminuido en un 2,34 %; el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en casi 30.000 personas, casi un 10% (9,96 % frente a un 9,90 % de Canarias); en la evolución de la población parada, frente a una media de disminución de un 9,07 en Canarias en Gran Canaria lo hace en un 9,91 %... En coherencia con los datos anteriores comprobamos que durante este mismo periodo de tiempo se han creado en la seguridad social 1.279 nuevas empresas, lo que supone, con datos de la propia administración, un incremento del 5'70 %.

Los resultados nos llenan de esperanza, aun sabiendo que tenemos que seguir en este empeño. Y la cosa va bien. Aunque a algunos les pese. Y no saben asumirlo. Como dice Byron Katie: "Cuando discuto con la realidad pierdo, pero solo el 100 % de las veces". Y es que les gustaría que Gran Canaria fuera mal, desde la certeza de que si a Gran Canaria le fuera mal le vendría bien a ellos... Y rabian y se desesperan si la cosa va bien. Y cada dato bueno los desespera. Disfrutarían con el desastre, para ganar réditos electorales...

Este Cabildo, con mayoría de progreso, tiene un proyecto propio y con visión de futuro, alternativo al de tirar para adelante sin más objetivos estratégicos que se ha ejecutado en la mayoría de los mandatos anteriores. Sintonizamos con lo que el tiempo y la ciudadanía reclaman. Damos prioridad a los objetivos sociales, a la atención a las personas. Y orientamos nuestra acción hacia la sostenibilidad porque es la dirección que nos hace conservar nuestro medioambiente y nuestras posibilidades de desarrollo. Y todo ello apostando por ahondar en las señas de identidad que nos hacen grancanarios hermanados con las siete islas.

Y este proyecto exige el liderazgo que Gran Canaria está asumiendo. Estamos junto a quienes quieren una Canarias moderna, justa, emprendedora. Y levantamos y levantaremos la palabra y la acción cuando se pretenda reducir nuestros derechos o la representatividad que nuestra isla tiene. Liderar supone defender que las inversiones del Estado o del gobierno autónomo tienen que alcanzar la media estatal, en un caso, y el porcentaje de población que nos corresponde, en otro. Y la distribución equitativa de los recursos.

Y para afianzar este proyecto hemos aprobado para este año unos presupuestos históricos que destina un 68% de sus fondos a políticas sociales y a la generación de economía para garantizar los mayores niveles de igualdad social y permitir el desarrollo de un modelo de economía productiva sostenible ligada al concepto de Ecoisla, de ecodesarrollo. Acaba de pasar todos los filtros para su aprobación un presupuesto de 854.616.009 euros (142.000 millones de las antiguas pesetas). El de 2016 –el primero de este mandato- fue de 635.351.289 millones de euros y el de 2017 de 701.991.107... Aumentamos este año un 22 %, más de 152 millones sobre el presupuesto anterior. Y partimos de un presupuesto en 2015, elaborado por el anterior grupo de gobierno de 592.270.572, lo que supone un aumento de 262.346.572 millones de euros en apenas dos años.

Y además, cumplen con el techo de gasto (6,5 millones de margen), parten de un superávit del presupuesto anterior que presenta, también, un porcentaje de ejecución presupuestaria del 86,31 %, y aumentado el gasto de ejecución en más de 125 millones de euros. Asimismo la deuda de la institución apenas asciende a 106 millones de euros, el porcentaje de gasto de personal es muy bajo, solo un 14,72 por ciento y sin embargo el presupuesto inversor es de 192 millones de euros, 77 millones más que en el año pasado, que se cifró en 144 millones de euros. Y aumentan considerablemente las partidas de políticas sociales (casi un 20 %), de empleo (128 %), vivienda (94 %) o igualdad (24 %)...

Necesitaría mucho espacio para poder vaciar todo el contenido de los presupuestos y las propuestas destinadas a mejorar los indicadores de sostenibilidad social y medioambiental que defendemos pero no me resisto a señalarles algunos aspectos fundamentales de estas cuentas para 2018 de la que enumero algunos ejemplos significados: se destinan 18 millones en empleo para la formación y la inserción; a la Isla Inteligente, 10 millones (el total es de 19); 18 millones en renovables para abaratar los costes de depuración y desalación (Renovagua); 17 millones de inversión para nuevas vías y mejoras de las existentes; 15 millones para mejoras en la desalación y la depuración (el presupuesto total es de 50 millones); 9 millones para la modernización y rehabilitación de las áreas industriales; 4,5 millones cada año, el equivalente al céntimo verde, para la prevención de los incendios y la reforestación de la isla; 10 millones para la regeneración del paisaje; 11 millones para la rehabilitación turística; 18 millones para el Plan de Cooperación con los municipios y mancomunidades y para las zonas comerciales, la industria audiovisual, la ampliación de Infecar, infraestructuras agrícolas y ganaderas... Esto y mucho más, para hacer la Ecoisla que queremos.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria