Majo y limpio en Canarias...

No lo tiene nada fácil el nuevo y flamante Gobierno de Canarias salido del denominado "Pacto de las Flores". Este pacto, llamado así por haber sido presentado en el Reloj de Flores del Parque García Sanabria en Santa Cruz de Tenerife, tiene una ardua tarea por delante...

Y no lo digo solo por la necesidad urgente de cambiar las políticas aplicadas hasta ahora por el eterno Gobierno de Coalición Canaria en relación a la Sanidad, los Servicios Sociales, la Educación, el Turismo, etc...lo digo también por la obligación ineludible de modificar las pautas de conducta que llevamos años viendo: el clientelismo, el amiguismo, los intereses creados, el considerar a Canarias como una finca particular al servicio no ya de CC, sino básicamente en provecho de la ATI más profunda...

Este nuevo Gobierno de Canarias, de corte progresista (por fin) formado por el PSC, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG tiene entre sus ejes principales la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Recordemos que según el último informe de la Fundación Foessa y Cáritas Española el 13,3% de la población canaria se encuentra en situación de exclusión moderada y el 15,73% en exclusión severa, lo que suma un 29% de la población (o sea, más de 617.000 canarios) en situación de pobreza, siendo los segundos del Estado Español en el caso de la exclusión moderada y los primeros en el caso de la extrema...

También apuesta este nuevo Gobierno de Canarias por las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. No podemos seguir dependiendo de energías fósiles y destruyendo nuestro entorno. Somos islas, lo que hace que nuestro ecosistema sea extremadamente frágil y necesite de respuestas contundentes en la dirección adecuada...

Una de las medidas a implantar será la llamada Tasa Turística, una medida defendida desde hace tiempo por Nueva Canarias, y que se utiliza por todo el mundo con buenos resultados, por más que haya ciertos empresarios que se nieguen a ver la realidad: esa tasa servirá para la preservación de los espacios y recursos naturales, para la renovación de las infraestructuras turísticas de carácter público, para la recuperación del patrimonio histórico y muy probablemente para mejorar las condiciones laborales del sector turístico. El nuevo Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres se ha visto muy receptivo con ese planteamiento...

También tiene como objetivos el Pacto mejorar (de una vez) la maltrecha Sanidad Canaria, sacar adelante el Plan de Salud y la reducción (de verdad, sin datos amañados) de las listas de espera, así como desarrollar la Ley Canaria de Educación que ha estado empantanada toda la anterior Legislatura...

Para todo esto será necesario mantener una correcta y estrecha relación con el Gobierno del Estado, con lealtad y sin el continuo enfrentamiento que mantenía el Ejecutivo anterior, posiblemente más por discrepancia política con el PSOE que por auténtica vocación de defender los intereses de Canarias. Pero lealtad no significa abandonar la firmeza en la defensa de los asuntos que conciernen a nuestra tierra. Se seguirá reclamando lo que nos corresponde por Derecho (recordemos que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aplicar buena parte de lo aprobado en los Presupuestos de 2017 y 2018 entre Nueva Canarias y el Gobierno Estatal de entonces, logros que Coalición Canaria nunca consiguió hacer cumplir), así como seguir vigilantes en cuanto a que desde el Estado se cumpla con el REF...

El flamante Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE) tiene muy buena relación con el Ejecutivo Estatal, y su Vicepresidente, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, es todo un "animal político" con experiencia suficiente (fue Presidente de Canarias entre 1999/2003) al que es extremadamente difícil engañar y ha demostrado sobradamente su integridad y su defensa inequívoca de los intereses de Canarias por encima de todo...

Pero, vuelvo a insistir, este nuevo Ejecutivo debe hacer un majo y limpio en las escalas intermedias, donde reside desde hace tiempo el clientelismo y el amiguismo mantenido por ATI, culpable de gran parte de los males que han asolado a esta tierra nuestra convirtiendo lo Público en poco menos que un coto privado. No dudo de que el Ejecutivo formado por el Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera van a ponerse a ello consiguiendo que Canarias salga por fin de estar a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com