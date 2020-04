Uso del superávit y trabajo conjunto como solución...

Si de algo está sirviendo la pandemia del coronavirus es para comprobar "in situ" la capacidad de gestión y el nivel de responsabilidad de las distintas instituciones: Desde la Jefatura del estado hasta el más pequeño de los Ayuntamientos y la respuesta vista hasta ahora no puede ser más variada...

Pero vemos también cómo otras Comunidades se enfrentan al problema con todo lo que tienen (que suele ser poco) y aún así consiguen ir conteniendo la pandemia e incluso bajar la tan temida curva. Canarias es, al menos por ahora, una de ellas...

Pero si bien ahora toca centrarse en parar la pandemia no es menos cierto que hay que ir sentando las bases de la recuperación a todos los niveles, con fuertes medidas de carácter económico y también social y eso ni es fácil ni ninguna Institución puede hacerlo por sí sola...

Es necesario un trabajo conjunto y amplitud de miras, al margen de partidismos o de ideologías. Es necesario cambiar algunos parámetros si no queremos vernos abocados a una crisis peor que la que ya sufrimos en el 2008. No podemos usar las mismas "soluciones" que se utilizaron en aquel momento. Ya quedó demostrado que los recortes solo sirvieron para aumentar la desigualdad y empobrecer al conjunto del Estado...

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que impuso Cristóbal Montoro cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda en el Gobierno de M. Rajoy no puede seguir coartando la capacidad de acción de las instituciones. Es necesario permitir el uso racional del superávit...

El actual Ejecutivo estatal ha autorizado el uso de sólo 300 millones de euros del superávit de las más de 8.000 corporaciones locales. Una cifra a todas luces ridícula cuando sólo el superávit correspondiente al año 2019 es cercano a los 5.000 millones de euros. De hecho, el remanente acumulado en los bancos desde que entró en vigor la citada Ley asciende a 28.000 millones de euros...

Canarias, por sí sola, tiene retenidos en los bancos la cantidad de 4.770 millones, de los que 270 millones corresponden al Ejecutivo regional y solo puede destinarlo a amortizar deuda pública, mientras los siete Cabildos y 88 Municipios acumulan los 4.500 millones restantes retenidos en los bancos. Bancos, que por otra parte, han decidido cobrar un 0,5% de interés por esos depósitos...

A pesar de tener ese dinero inmovilizado, los Cabildos y Municipios canarios solo pueden hacer uso de un total de 38 millones de euros, es decir, el 0,8% del superávit. Pero, además, María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, solo permite que las Corporaciones usen del dinero que les corresponda un máximo del 20% para fines sociales...

Román Rodríguez, Vicepresidente y Consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias ya ha pedido formalmente por escrito al Estado la autorización para el uso del superávit de la Comunidad Canaria para paliar los efectos del SARS-CoV-2 argumentando que "las circunstancias actuales aconsejan medidas excepcionales no sólo sanitarias, sino sociales y económicas"...

En momentos de necesidad hay que disponer de todos los medios al alcance. A nadie se le ocurre pasar hambre teniendo la despensa llena. Es necesario el uso del superávit para hacer frente al problema actual y al que vendrá cuando la pandemia se haya controlado. Las cifras de desempleo se dispararán al margen de los ERTES y la economía caerá en picado si no se toman medidas adecuadas al respecto. La respuesta al problema no puede ser que cada uno vaya por su lado o pensando en clave partidista. Quien no tenga capacidad de gestión que se eche a un lado y deje trabajar a los que sí tengan visión de conjunto. Es tarea de todos...

Angel Rivero García

