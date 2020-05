POR UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE

Vivimos tiempos que nos exigen compromiso y entereza porque las dificultades que tenemos que sortear superan todas las previsiones. "Si no conseguimos un Green New Deal, sucederá una desgracia". Así de contundente se mostró Noam Chomsky, uno de los intelectuales de izquierda más destacados del último siglo, en una entrevista que la pasada semana se publicó en el periódico El País, con motivo del lanzamiento por intelectuales de todo el mundo de la "Internacional Progresista", una organización que surge para unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas de todo el mundo, y que tiene al Green New Deal ("Nuevo Acuerdo Verde") como una de sus principales reivindicaciones.