GRAN CANARIA EN EL DESARROLLO DE ÁFRICA

El pasado 24 de marzo, el Cabildo de Gran Canaria a través del área de Solidaridad Internacional, firmó un convenio marco con la Confederación Canaria de Empresarios para desarrollar conjuntamente programas de cooperación al desarrollo en países de África que promuevan la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Aunque se contempla la totalidad de los ODS se hace especial hincapié en el fin de la pobreza, el hambre cero y la reducción de las desigualdades (objetivos 1, 2 y 10 respectivamente).Se trata de un convenio que, junto con la implicación de las instituciones, los presupuestos disponibles y las ONG para el desarrollo que ya actúan, puede convertir a Gran Canaria en un referente de las políticas de desarrollo con el continente vecino, tanto a nivel estatal como internacional. No se trata solo de la evidente cercanía con estos países sino de utilizar y valorar la red de organizaciones empresariales, los servicios disponibles y las infraestructuras que existen en la isla ya que aportan una posición privilegiada para intervenir.El objetivo fundamental no puede ser otro que el de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un continente muy cercano y de países a los que nos unen lazos históricos, pero que pese a sus riquezas siguen estando sometidos a hambrunas, violencia, conflictos armados, los efectos del cambio climático y otra serie de circunstancias que están obligando a una parte de su población a migrar en muy malas condiciones. Y además, esta alianza también puede contribuir al desarrollo empresarial y a la internacionalización de las empresas canarias.África Occidental es una de las economías y mercados emergentes del mundo. En los próximos años y décadas va a demandar, en gran cantidad, servicios como la gestión del agua, las energías renovables, infraestructuras civiles, transportes, economía azul, formación y conocimiento, etc. Son todos sectores en los que contamos con empresas y trabajadores con experiencia, capacidades y recursos, que pueden convertirse en proveedores de estos servicios permitiendo a estos países avanzar en cuestiones relacionadas con las necesidades básicas de su población y a nuestras empresas seguir creciendo y creando empleo, tanto aquí como en los países receptores de la ayuda.Los propios ODS establecen la necesidad de crear "alianzas para lograr los objetivos". Se deja claro que estos retos solo podrán lograrse con asociaciones sólidas y cooperación. Y eso es lo que pretendemos con la política que hemos iniciado así como con el convenio firmado: aprovechar todos los recursos de Gran Canaria para avanzar hacia una alianza sólida por el desarrollo de África, aportando nuevos mercados para nuestros productos y empresas, empleo de calidad y más estabilidad social.El convenio surge asimismo para construir un nuevo paradigma de desarrollo y cooperación entre el sector público y el empresarial guiado por la protección de las personas vulnerables, la participación ciudadana y la perspectiva de género. Queremos aplicar un nuevo enfoque de innovación social a la cooperación internacional y promover proyectos de cooperación adaptados a las necesidades de los países prioritarios para Canarias. Estos programas deberían contribuir a generar alternativas de desarrollo territorial que permitan superar las condiciones de conflictividad en los países del entorno de Canarias. Para lograr todo ello queremos fortalecer y profesionalizar el tejido de agentes de cooperación de Gran Canaria. También se hace necesario y es lo que pretende este convenio, aglutinar a los sectores público, privado y al tercer sector social para aportar su experiencia, sus recursos y su conocimiento.Y aunque estamos hablando de una estrategia que verá sus frutos en el medio y largo plazo, vamos a trabajar con carácter inmediato. Para este mismo año vamos a crear un comité técnico de trabajo de evaluación y gestión de programas de Cooperación integrado por representantes de la Confederación Canaria de Empresarios y de la consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional. Van a evaluar los fondos para la cooperación con África existentes a nivel internacional, estatal y canario con el fin de aprovecharlos en iniciativas que estén a nuestro alcance. Asimismo vamos a diseñar y organizar eventos de sensibilización y desarrollo de sinergias para el fomento de la Cooperación al Desarrollo como herramienta para reducir la pobreza y contribuir al Desarrollo Sostenible convirtiendo a Gran Canaria en un referente internacional.A medio y largo plazo, además de los objetivos anteriormente descritos, queremos promover la internacionalización de las empresas canarias pertenecientes a los sectores vinculados a los ODS en colaboración con organismos de desarrollo y ONGD; impulsar programas de cooperación en salud, educación, energía renovable, saneamiento y tratamiento de aguas; poner en marcha infraestructuras; estimular la agricultura y la pesca; estrechar lazos entre asociaciones empresariales canarias y africanas, promover el trabajo decente y el crecimiento económico así como implementar proyectos de cooperación de asociaciones empresariales de PYMES canarias.El pasado 29 de marzo Pedro Sánchez presentó el plan estratégico Foco África 2023, una respuesta urgente que se alinea con la Agenda 2030 y con los objetivos de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Se trata, según el presidente español, de afianzar la "década de España en África" con el objetivo de apoyar la paz, la estabilidad y la prosperidad del continente y de construir un puente sólido entre los dos continentes y "defender un desarrollo económico sostenible, justo e inclusivo...".No me cabe la menor duda de que Canarias, y fundamentalmente Gran Canaria, deben jugar un papel clave en esta propuesta. Por eso somos sede de Casa África, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja. En coherencia con su programa de gobierno el Cabildo de Gran Canaria es de las pocas instituciones de España que dedica el 1% de su presupuesto a solidaridad y cooperación internacional. Además, contamos con una coordinadora de ONG para el desarrollo, así como relaciones con comunidades nacionales. plenamente integradas, provenientes de estos países y con asociaciones de personas africanas en Canarias. Mantenemos relaciones comerciales, culturales y de cooperación, conexiones marítimas directas, aeropuertos internacionales, una amplia red de operadores logísticos... Un ecosistema perfecto para liderar este tipo de políticas.El hecho diferencial de Canarias es de carácter geográfico, ser un pequeño archipiélago de 8 islas habitadas en la costa noroccidental de África que sin embargo forma parte de España y de la Unión Europea. Nuestra situación geográfica, que ha determinados nuestra historia, economía, cultura e identidad, muchas veces se ha visto como un hándicap, pero hay que superar esa concepción. Si bien es cierto que un mercado interior de reducidas dimensiones y unos socios comerciales alejados en miles de kilómetros suponen serios impedimentos para el desarrollo económico, tenemos una posición geoestratégica única que tenemos que ser capaces de aprovechar.Y parte de este cambio pasa por cambiar nuestra manera de relacionarnos con los países africanos de nuestro entorno, estableciendo alianzas que sean beneficiosas para ambas partes. Históricamente hemos sido un territorio de cruce de pueblos y culturas, por lo general una tierra tolerante abierta y acogedora, que ha ido a la vanguardia en muchos aspectos. Nuestro objetivo es aprovechar todo ese acervo para convertirnos en una referencia internacional para la promoción de la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible con África. En esta situación el Cabildo de Gran Canaria quiere ser un agente dinamizador y de colaboración con el tejido asociativo y empresarial que esté dispuesto a asumir su responsabilidad.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria