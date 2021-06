Derechos Humanos: una utopía en el Sahara Occidental...

No es la primera vez que sufre una agresión. Cuando era estudiante y participaba en una manifestación perdió un ojo. Años más tarde, en una protesta para denunciar la explotación de los recursos naturales de su tierra por parte de la ocupación marroquí fue agredida hasta quedar inconsciente. Ahora le han puesto plásticos negros en las ventanas. Cuando su familia ha intentado visitarla en su arresto domiciliario (arresto sin ninguna orden judicial que lo respalde) han sido agredidas igualmente. Su madre tiene 84 años, a su hermana le rompieron un brazo. Su cuñada, que estaba embarazada, perdió el bebé...

En Mayo la cosa fue a más: según denunció la activista, la madrugada del 11 de mayo paramilitares marroquíes irrumpieron en su vivienda destrozándolo todo, y agrediendola a ella y a su hermana con palos y tubos con los que, además de golpearlas, fueron violadas...

Sid Mohamed Ahmed tiene 13 años. Estaba pastoreando el ganado de su familia cuando se encontró con la explosión de una bomba de racimo . Resultado: Se encuentra gravemente herido, con fracturas en la pierna izquierda, brazo derecho y heridas profundas en el abdomen. Tiene el "honor" de haber sido la primera víctima de las minas antipersonas del ejército de ocupación marroquí del año 2021...

En el Sahara Occidental hay más de diez millones de minas antipersonas. Hay que recordar que el Derecho Internacional prohíbe el uso de minas antipersonas y de bombas de racimo desde 1999, pero Marruecos no es signatario de la Convención de Ottawa que prohibió su uso...

Mohamed Salem Ayyad Ali Al Fahim, joven activista, salió de su casa el 15 de Enero de este año. No volvió jamás. Su familia le buscó por hospitales y comisarias sin resultado. 22 días después, el 5 de febrero apareció su cadáver, en avanzado estado de descomposición, en un hospital de El Aaiún...

No son casos "aislados". Forman parte del triste día a día al que se enfrenta la población saharaui. Desapariciones "arbitrarias", muertes sin sentido, minas ilegales, encarcelamientos y arrestos sin base judicial alguna. Pero todo queda ahí. Las autoridades internacionales no se "ocupan" del tema. Parece que las "buenas relaciones" entre Marruecos y los Estados Unidos son "un freno" para todo el mundo. También para España, potencia administradora del territorio no autónomo del Sahara Occidental...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com