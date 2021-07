Cómo está actuando nuestro Cabildo durante este tiempo en relación con las personas y organizaciones de nuestra isla y cómo está contribuyendo a favorecer una salida efectiva y justa de los daños que la pandemia ha generado en las expectativas de nuestra gente y de las empresas y organizaciones sociales, económicas y culturales de nuestro entorno.

En este contexto, el Cabildo de Gran Canaria ha priorizado la cercanía y el servicio a las personas. Asumimos la cita de Amartya Sen y Bernardo Klisksberg, "Primero la gente". Queremos una Gran Canaria vertebrada, justa e inclusiva donde las desigualdades no crezcan, ni empujen a la exclusión a miles de conciudadanas y conciudadanos. Estamos haciendo justo lo contrario de lo que se diseñó con las políticas de recortes y estancamiento en la crisis de 2008 y 2010.

En el objetivo de priorizar a las personas se han mantenido, e incrementado en algunos casos ,las ayudas de emergencia aportadas para su tramitación por los ayuntamientos. En esta misma línea tenemos que considerar las ayudas de emergencia a Organizaciones No Gubernamentales como Cruz Roja, Cáritas, Oportunidades de Vida o los Bancos de Alimentos. Hemos incrementado nuestra colaboración con estas entidades sociales poniendo en marcha un programa de atención integral a familias con menores en alto riesgo de vulnerabilidad que ha logrado que 160 familias puedan mantenerse en su hogar y reciban atención multidisciplinar para ayudarlas a salir de la situación en la que se encuentran. Este proyecto se puso en marcha en julio del 2020 y este año hemos aumentado el presupuesto. Hablo de más de 10 millones de euros en conjunto.

Con esos mismos objetivos se implementó el Canal Social del Sector Primario impulsado por la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria. La actuación se administró en dos direcciones, Familias Cuota Cero y ONGs Sociales. Debido a la pandemia muchos agricultores y ganaderos empezaron a tener excedentes de sus productos, además de que muchas familias no podían adquirir alimentos frescos. Para responder a las dos necesidades se diseñó este programa con 2 ejes:

En primer lugar, destaco las actuaciones en beneficio de Familias Cuota Cero: en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se adquirió y entregaron 23.524 cestas con producto fresco local (fruta, verdura, queso, leche, huevos, etc.) a 6.000 familias cuota cero, por importe de 1.000.000 €. Esta acción supuso adquirir unos 360.000 Kg de productos excedentarios del sector, se realizó en 180 centros escolares y 9 residencias escolares de 20 municipios de la isla.

La segunda acción de este Programa se dirigió a ONGs sociales. A través de subvenciones nominadas a las 6 ONGs más implantadas y a comedores sociales, se están adquiriendo y entregando, desde mayo de 2020, producto fresco local excedentario del sector primario. El total de este Programa supondrá la inversión de unos 2.790.300 € para adquisición y donación de unos 2.723.809 Kg de producto local excedentario, que está beneficiando directamente a más de 500 agricultores y ganaderos y más de 10.000 familias atendidas.

En este último año hemos seguido incrementando la atención a personas dependientes con los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y el Servicio de Promoción a la Autonomía Personal. Además, desde junio de este mismo año hemos incrementado 60 plazas de Salud Mental, gracias al convenio con San Juan de Dios que nos permite contar con un nuevo centro en la isla de Gran Canaria.

La pandemia está teniendo una incidencia especial en las mujeres y en el programa de medidas e inversiones, para responder a sus efectos perversos se han incluido acciones relevantes para reducir la desigualdad. Este segundo año de ejecución del Plan anticovid nos hemos centrado en la mejora de la Red de Acogida de Víctimas de Violencia de Género de Gran Canaria. La atención inmediata, cercana y profesional a las mujeres víctimas, reduce el riesgo de violencia. Estamos próximos a inaugurar una nueva Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y con problemas de adicciones, será la segunda casa de este tipo en todo el Estado.

Estamos ejecutando 11 Planes de Empleo en colaboración con el Gobierno de Canarias. Y convencidos de que la generación de empleo está ligada a la iniciativa empresarial hemos acordado con sus representantes la Convocatoria de Incentivos destinados al Mantenimiento y Recuperación del Mercado Laboral y la Contratación de Trabajadores Desempleados con una cuantía inicial de 5.600.000 €uros y que incrementaremos con otros 5.000.000 con fondos del FDCAN. Estas dos actuaciones ascienden a 10.600.000 euros.

Los jóvenes también han tenido un papel central en nuestra acción, con más de 1.000.000€ destinados a becas de estudio y movilidad para realizar estudios universitarios de grado, postgrado y estudios artísticos para el curso académico 2020/2021. Se han empleado 250.000€ adicionales para otorgar una subvención a la ULPGC para ayudar al pago de los últimos plazos de matrícula al estudiantado universitario de Gran Canaria con dificultades derivadas del Covid-19.

Comparto con ustedes, al repasar las acciones educativas y juveniles, la enorme preocupación por la situación juvenil en nuestras islas y en el Estado después de esta crisis. El gobierno insular expresa públicamente que la atención a las y los jóvenes tiene que ser aún más una prioridad en nuestra acción de gobierno.

El Consorcio de Viviendas de GC ha aumentado las cantidades destinadas a la regeneración y renovación de viviendas de Gran Canaria, para complementar las actuaciones en 11 ayuntamientos con 4.300.000 euros. Asimismo se puso en marcha la suspensión y a continuación la exención del pago del alquiler de aquellos inquilinos e inquilinas en dificultades.

La medida económica decisiva y sin precedentes ha sido la de incrementar el presupuesto inicial de 2020 en un 29,1% (de 780 millones a 1.007) utilizando los remanentes de tesorería y el superávit para ejecutar el conjunto de medidas sociales y de inversión.

Las ayudas a pequeñas y medianas empresas se han gestionado por la Consejería de Industria y Comercio en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. La primera convocatoria fue de 12 millones de euros y benefició a 9.751 autónomos y micropymes con ayudas de 1000 euros. La segunda fue de 7 millones de euros llegando a 2.923 autónomos y pymes de los sectores de la restauración, bares, cafeterías, establecimientos de ocio nocturno y centros deportivos, con una cuantía de 2.500 euros y 1.000 euros para la artesanía, ferias y venta ambulante.

En el sector primario también se han activado medidas de inversión para paliar las consecuencias de la pandemia por una cuantía de 2.985.000 € que incluye explotaciones lecheras, ganaderas, cofradías de pescadores, acuicultores y dinamización del mercado digital. Todas estas subvenciones han sido resueltas e ingresadas.

Para la modernización de las infraestructuras públicas en las zonas turísticas se han destinado más de 15 millones de euros. El sector del taxi también ha recibido ayudas directas – queda un pequeño porcentaje por liquidar- por un total de 2 millones de euros.

También se ha promovido la dinamización de un Plan Cultural de Emergencias-COVID19, con el objeto de amortiguar los efectos de la pandemia en el sector cultural grancanario. Con una dotación económica de diez millones de euros, se han contemplado 46 acciones concretas a desarrollar entre 2020 y 2022.

Otra iniciativa que genera empleo y a la vez facilita la regeneración paisajística de nuestra isla, son las actuaciones en la GC1 y GC2 y los acondicionamientos de miradores, senderos y observatorios que dinamiza la Consejería de Política Territorial con una cuantía superior a los 3.400.00 euros.

La colaboración con los ayuntamientos es una seña de identidad de este grupo de gobierno. Por eso, este Programa incluyó acciones de Cooperación Institucional para promover obras de urgente realización propuestas por los municipios por un importe de 13.000.000 de euros que amplían las cantidades que ya se entregan en los Planes anuales de Cooperación.

Con esta información pretendo ofrecer tres evidencias, la primera que las iniciativas que se tomaron hace ahora ocho meses están en marcha y están suponiendo un apoyo, tal vez el primero y más cercano a la sociedad que lo está necesitando. Y que se han ejecutado en casi un 80%. En segundo lugar, que todos los sectores relacionados con las competencias del Cabildo están siendo apoyados. Y, en tercer lugar, que se está haciendo un esfuerzo extraordinario por todo el personal del Cabildo y las Corporaciones locales para implementar estas medidas urgentes que sobrecargan a unas plantillas claramente insuficientes para estos retos. Es la mejor manera de estar, ante todo, con la gente.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria