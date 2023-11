David Toledo:"El Presupuesto para Transición Ecológica crece en la lucha contra el cambio climático y en el cuidado de los espacios naturales, y refleja que estamos ante un desafío crucial para Canarias"

Más allá de las cuestiones numéricas, ha querido recordar al consejero que "estamos ante una consejería crucial para Canarias y con un reto mayúsculo por delante". El diputado nacionalista, ha reseñado en su intervención la partida de 300.000 € destinada a la gestión de autorizaciones de vertidos al mar, "se trata de un importe que se mantiene igual con respecto al presupuesto en 2023 y preocupan especialmente los vertidos no autorizados al mar: aguas sucias, aguas fecales o micro plásticos en 311 puntos detectados por ahora". Por ello, ha preguntado al consejero, si se prevé el aumento de esta partida dada la problemática existente.

Asimismo, ha destacado que la actuación del Gobierno de Canarias no se puede limitar exclusivamente a la regulación normativa, sino que es importante trabajar de la mano con los gobiernos locales e insulares.

En relación a los "proyectos de cambio climático", ha querido poner el foco en el salto cuantitativo de la partida presupuestaria, que pasa de 1.650.955 a 4.200.000 millones de €, dada su trascendencia para las Islas. "Este archipiélago tiene dos tipologías grupales de islas; por un lado están las islas verdes, con las que sufrimos el problema de los incendios forestales; pero en el otro extremo tenemos las islas amarillas, secas, áridas, sin ningún tipo de vegetación, y es en ellas donde este tipo de proyectos que sirven para reverdecer plazas, parques, zonas actualmente no arboladas, se presentan como una oportunidad para aportar esas zonas de sombra tan valiosas en una década marcada por las fuertes olas de calor".

En cuanto a la Dirección General de Espacios Naturales, también valoró el aumento del presupuesto de + 4.316.368,00, máxime si se tienen en cuenta los incendios forestales con sus graves daños ambientales, tanto en parques naturales como en los parques rurales. En este apartado, destacó partidas como los 8 millones de euros para los Equipos de Intervención y Refuerzo de Incendios Forestales (EIRIF), los 3.1 millones para el Plan Forestal de Canarias, claves para la gestión forestal frente a los cambios climáticos del Programa Operativo FEDER 2021 – 202, o los 1.500.000 M/€, para acciones de biodiversidad.

En definitiva, dijo el portavoz nacionalista en la Comisión, "es un presupuesto que ha crecido en la lucha contra el cambio climático y en el cuidado de los espacios naturales, pero ahora, más allá de los números, toca ejecutarlos y que Canarias siga progresando".

ENERGÍA

La diputada de CC, Natalia Évora, ha destacado que el grueso de este presupuesto está destinado a la Dirección General de Energía, con un total de 43.606.714,00 €, que ayudarán en colocar a Canarias en la senda de la Transición Energética y a cumplir con los objetivos de descarbonización marcados para el año 2040. Una partida que se distribuye en Subvenciones Fondos FEDER para la promoción de ahorro energético y energías renovables; movilidad sostenible; almacenamiento eléctrico, en trabajos relacionados con el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan-2030), "donde no nos podemos olvidar de las aportaciones realizadas por las administraciones locales, con el objetivo de desarrollar planes de acción concretos para cada isla", así como la realización de revisiones y actualizaciones de la normativa energética autonómica para adaptarla a la normativa de la UE y estatal, y promover la simplificación de los procedimientos administrativos y la difusión a la ciudadanía en general".

Natalia Évora quiso poner en valor, que el presupuesto incorpora todas aquellas actuaciones que dan respuesta a las necesidades energéticas que tienen estas islas, pero además, "inicia la línea marcada por su consejería con la Declaración de Emergencia Energética, aprobada por este Parlamento, lo que permite iniciar los trabajos necesarios para dotar a Canarias de un cuerpo normativo que de seguridad y protección a la ciudadanía".

Antes de finalizar, quiso preguntar por las obras de la Planta de Clasificación y Compostaje de la 2ª Fase de Desarrollo del Complejo Ambiental de Zurita, clave para el desarrollo en la isla de Fuerteventura, a lo que el consejero respondió que se le dará continuidad en la presenta legislatura.