Torres: "El acuerdo entre PSOE y CC dará estabilidad al país y es favorable para la realidad de Canarias. Ayer fue un buen día"

En comparecencia de prensa celebrada este sábado en la sede socialista en Las Palmas de Gran Canaria, Torres ha puesto en valor el respaldo de la totalidad de los partidos de progreso, de izquierdas y nacionalistas y ha añadido que "el acuerdo entre PSOE y CC dará estabilidad al país y es favorable para la realidad de Canarias".

El líder socialista canario ha repasado los rasgos más importantes de las negociaciones con Coalición Canaria que se abrieron desde el primer momento tras las elecciones del 23J y que han culminado con la materialización de un "muy buen acuerdo para Canarias". Para Torres, lo que ha ocurrido en estas últimas horas, con el PSOE aglutinando una mayoría holgada de los votos, "retrata a quienes ahora quedan aislados: la derecha y la ultraderecha".

Torres ha agradecido el paso dado por Coalición Canaria y ha destacado que "no hemos firmado solo la agenda canaria, como hizo el PP. Lo que hemos firmado va más allá porque es un acuerdo de legislatura".

Sobre la críticas del PP en Canarias, Torres ha sido claro porque "quien decía que la firma de la agenda canaria era una mala noticia, quizá quiso decir que es una mala noticia para su partido político" porque el PSOE ha firmado la misma agenda que CC cerró con el PP, con un asuntos vitales para las infraestructuras hidráulicas, educativas o para el transporte, pero además se ha incluido un punto en el que ambas formaciones coinciden para que se inicie un proceso que culmine en las modificaciones normativas para que las competencias en materia de menores no acompañados no sean exclusiva de las comunidades a las que llegan.

Torres ha asegurado que el PP ha ido perdiendo apoyos que por otro lado ha ido ganando Sánchez "y ahora hacen un llamamiento a la movilización siendo conscientes de su fracaso. La verdadera movilización se produjo el 23J".

Torres ha lamentado los actos vandálicos que han sufrido las sedes del PSOE y ha agradecido las muestras de apoyo de la ciudadanía y de otras formaciones políticas. "A quien no lo ha hecho, que ha sido VOX, les recuerdo que la única arma a blandir en la democracia debe ser la palabra, nunca la violencia o la llamada a la insumisión".

El secretario general del PSOE Canarias ha rechazado con contundencia palabras y expresiones usadas por la derecha y la ultraderecha como "tiranía", "traición" "golpe de estado", porque "es un lenguaje inaceptable que está fuera del ámbito constitucional", ha culminado.