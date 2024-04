El PP condena que en los últimos cuatro años el Gobierno de Torres devolviera 22 millones destinados a impulsar el sector primario

Casañas preguntó al consejero de Agricultura, en la comisión del Parlamento, por los motivos por los que se dejaron de percibir estos 22 millones de euros cuando gobernaba el PSOE en Canarias al tiempo que lamentó que "estas ayudas europeas no llegaran a sus destinatarios finales que son los hombres y mujeres del sector agrícola y ganadero".

"¿Cómo es posible que el Gobierno de Torres dejara de utilizar esta cantidad de dinero mientras el sector agonizaba y se hundía agobiado por el incremento de los costes de explotación?", interpeló Casañas, quién recordó que "mientras se dejaban de utilizar esos 22 millones de euros vimos a agricultores abandonando sus fincas o a ganaderos sacrificando sus animales porque los gastos superaban con creces lo que ingresaban".

Según Casañas, que el Gobierno de Torres se dedicara a devolver estos 22 millones de euros no sólo supuso que "dejáramos en el camino a productores que estaban pasando apuros, sino que además envía un mensaje a Europa de que nuestro sector primario no necesita ayudas y, por tanto, puede poner en riesgo no sólo la continuidad de estos fondos sino la cuantía de la ficha financiera".

Por esta razón, el diputado popular valoró que el actual Gobierno ya haya celebrado, el pasado mes de febrero, la primera mesa sectorial vinculada al REA "pues con ello conseguiremos no sólo ajustar este balance sino optimizar la ficha financiera y aumentar los niveles de ejecución".

"Así evitaremos repetir los errores del pasado, dar más tiempo a los agricultores y ganaderos para poder usar estas ayudas e impulsar un sector vital no sólo para la economía de Canarias sino para la conservación del medio ambiente y las tradiciones ligadas al mundo rural", concluyó.