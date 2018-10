Cs pide al Gobierno de Canarias que explique "su baja ejecución" con los fondos Feder en la lucha contra el cambio climático y en Investigación y Desarrollo

Canarias/ Mariano Cejas (Cs) afirma que "es intolerable que lleguen recursos para las islas y no se ejecuten por la incapacidad de gestión de Coalición Canaria (CC)". Ciudadanos (Cs) ha reclamado este martes al Gobierno de Canarias que "explique los motivos por los que prácticamente no se han ejecutado los recursos procedentes del Fondo Regional Europeo (Feder) destinados a la lucha contra el cambio climático o a promover la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)".

Al respecto, el portavoz autonómico de Cs Canarias, Mariano Cejas, ha señalado que "es intolerable que siga llegando dinero a las islas y que no se ejecuten por la incapacidad de gestión de Coalición Canaria (CC)".



"Es lamentable que de los 96,7 millones de euros que hay previsto hasta 2020 para impulsar la I+D+i en las islas, solo se haya justificado hasta mayo de 2017 un 14%, es decir, 13,9 millones de euros", y que solo "se haya ejecutado un 25% (27,1 millones de euros) de los 107,5 millones de euros dirigidos a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas".

A ello, hay que sumar que "la falta de sensibilidad de CC para luchar contra el cambio climático", ya que "tan solo han sido capaces de ejecutar en 85.519 euros de los seis millones que destina Europa a este fin para el periodo 2014-2020".

"Los datos están ahí y tienen un nexo común, que no es otro que el reflejo de la falta de gestión de Coalición Canaria", puesto que "primero fue la baja ejecución en inversiones reales, luego en I+D+i y ahora en Cambio Climático", ha afirmado Cejas.

Y ha añadido que "Ciudadanos teme que no serán los únicos asuntos en los que los nacionalistas no han prácticamente nada".

"CC sigue con el mantra de culpar al Gobierno de España y a Europa de los malos datos de Canarias o de la falta de recursos", y lo que está claro "es que dinero hay, pero no hay voluntad para ejecutarlo y mejorar la calidad de vida de todos los canarios".

"Es una vergüenza que no haya ni planificación, ni gestión", y que "CC haya dado la espalda a la Investigación, Desarrollo e Innovación como plan b para diversificar la economía canaria, y que deje de depender en gran medida del sector turístico", ha indicado el portavoz autonómico de Cs.

"CC ha demostrado que su modelo de gobierno está agotado y que le falta ideas, gestión, y voluntad para invertir los fondos y sacar a Canarias del vagón de cola", ha concluido Cejas.