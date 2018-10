Román Rodríguez denuncia que los presupuestos del tripartito de CC, PP y la ASG son propaganda electoral

El presidente y portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, advirtió de que reducir ingresos fiscales por centenares de millones de euros, sólo con medio punto del IGIC un mínimo 115 millones de euros, implica dejar de gastar la misma cantidad que se pierde de recaudación en cumplimiento de la ley de estabilidad. Rodríguez agregó que la ecuación publicitada por el Gobierno en minoría de CC se desequilibra por completo cuando se promete invertir el superávit sin autorización y se compromete un incremento del gasto social. Para los nacionalistas progresistas, la propuesta del presidente, Fernando Clavijo, es un "engaño, titulares publicitarios imposibles de cumplir, pura propaganda" electoral.A falta de que el próximo 31 de octubre el Ejecutivo registre el Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC) para 2019 en el Parlamento y se pueda analizar la "letra pequeña" de los ingresos y los gastos publicitados por el Gobierno de CC; Román Rodríguez recordó que el acuerdo de la "derecha estatal y canaria estaba cantado y vaticinado" desde hace meses por NC.

El presidente de los nacionalistas progresistas avanzó que los presupuestos, que la ASG también apoya, están hechos con la misma filosofía de 2018, cuando se dejaron de ingresar 125 millones de euros por rebajas fiscales, como el de la telefonía móvil y los productos de higiene femenina, que los ciudadanos "no hemos notado" en la reducción de los precios.

Para Rodríguez, la reedición del pacto del tripartito es propaganda para la campaña electoral que, a partir de primavera, se pondrá en marcha para los comicios municipales, canarios y europeos. En la "maquinaria propagandística" del Ejecutivo de Clavijo, la reducción de medio punto del IGIG general implica, explicó, una reducción estimada de ingresos de unos 115 millones de euros que, por la regla de gasto de la ley de estabilidad estatal, supone que se deja de gastar una cantidad igual en los servicios públicos esenciales.

El tipo cero para los productos alimenticios de primera necesidad, prosiguió, existe "desde hace décadas", con lo que los "titulares anunciados tienen truco, tememos que puedan ser para algunos productos minoritarios y prevemos que el impacto para el bolsillo de las familias sea muy poco significativo". La reducción de la factura de la luz también es una medida "injusta ya que no es progresiva", según NC. Rodríguez observó que avaluarán con detalle el impacto "real" de ésta y el resto de las propuestas tributarias.

La política fiscal, en opinión de los nacionalistas progresistas, define las políticas sociales de un gobierno. El de Clavijo, sustentado por segundo año consecutivo en el "flotador" de CC y la ASG, implica que se deje de gastar, un mínimo de 115 millones de euros, que afectará a la sanidad, la educación y los servicios sociales, en base a la ley de estabilidad.

"No llegaremos al 4% del PIB de inversión en educación, se complica el compromiso de duplicar la Prestación Canaria de Inserción y de cumplir con los más de 10.600 canarios con los derechos de la dependencia reconocidos que aún no reciben las ayudas ni los servicios contemplados en la ley además de que seguiremos sin salir de las listas de espera sanitarias", avisó el dirigente nacionalista. Para "remate", vivienda seguirá "sin ser una prioridad" del tripartito, criticó.

Para Román Rodríguez, las cuentas de 2019 "se desequilibran totalmente" cuando además se promete a las corporaciones locales compensar la pérdida de la recaudación del IGIC y se sustentan otros incrementos y acuerdos, como la jornada laboral de las 35 horas de los funcionarios, en la inversión del superávit que el Ejecutivo estatal "por el momento, no contempla".

Sin olvidar que las decisiones fiscales de CC y PP dejan a Canarias en una situación de extrema debilidad", según Rodríguez. "Con qué argumentos vamos a defender" frente a la Administración estatal y el resto de las comunidades que "necesitamos ser compensados por nuestras condiciones y necesidades cuando aquí (CC, PP y la ASG) rebajan tributos sin tener en cuenta criterios de progresividad y necesidad", preguntó el portavoz parlamentario nacionalista.

Después de aseverar que NC tendrá propuestas "alternativas sociales y fiscales" basadas en el principio de que "pague más quien más tiene" como el aumento de los tipos incrementados del IGIC para productos suntuarios, la tasa turística y la persecución del fraude, como ha hecho a lo largo de esta legislatura; Román Rodríguez reprochó al PP que "vuelva a rescatar al débil" Gobierno de Clavijo. En opinión del líder nacionalista, los populares canarios "siguen haciendo méritos para profundizar en su irrelevancia" electoral.