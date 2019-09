González Taño: "Vamos a seguir haciendo una oposición responsable y constructiva, pero absolutamente exigente con lo que le corresponde a Canarias en todos los ámbitos"

Respecto al convenio de carreteras, la diputada y también Secretaria de Organización nacionalista, recordó que existe un acuerdo que ya se publicó en el BOE para el cumplimiento íntegro de las cantidades "y que ahora parece que se quiere renegociar; y no entendemos si renegociar significa renunciar a cantidades importantes para Canarias, cuando no es necesario. Vamos a ser muy exigentes, porque Canarias no debe renunciar ni a un solo euro".

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2019. Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) inició oficialmente el curso político con la reunión del Comité Permanente Nacional (CPN) de la formación nacionalista celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en el que se realizó un análisis de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de este verano en los distintos ámbitos de la vida política, tanto en España como en Canarias, "y sobre los que hemos preparado nuestro trabajo para el futuro", ha asegurado la diputada y Secretaria de Organización nacionalista, Guadalupe González Taño. Durante la reunión, el CPN analizó en profundidad lo que está ocurriendo en estos momentos en España "y esa posibilidad ya casi reconocida de que se van a producir nuevas elecciones generales el 10 de noviembre", ha advertido González Taño, quien adelantó que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario "está totalmente preparada y hemos asumido la posibilidad de unas elecciones. Es una situación que no nos gustaría que ocurriera. Los canarios y canarias, igual que el resto de españoles, no tenemos ninguna necesidad de someternos a un nuevo proceso electoral por la falta de acuerdos de determinadas personas para conformar un gobierno estable, pero si como parece finalmente ocurre, creemos que el trabajo que ha venido haciendo la organización es defendible y tiene que continuar".

En relación a la gestión desarrollada en las últimas semanas por el nuevo Gobierno de Canarias, la también Secretaria de Organización de CC-PNC ha señalado que "hemos sido totalmente respetuosos con un gobierno que empezaba, pero lo primero que hemos visto este verano, y que no podemos compartir bajo ningún concepto, es esa especie de pasividad que se ha instalado en la reclamación de los fondos que corresponden a Canarias". En ese sentido, González Taño ha explicado que "aquí no se trata de ir de visita a un ministerio y sacar una foto. Se trata de lograr acuerdos concretos en temas que ya estaban hablados y que no hace falta negociar". Se refería en concreto la diputada al convenio de carreteras, con un acuerdo que ya se publicó en el BOE para el cumplimiento íntegro de las cantidades "y que ahora parece que se quiere renegociar; y no entendemos si renegociar significa renunciar a cantidades importantes para Canarias, cuando no es necesario. Vamos a ser muy exigentes, porque no creemos que Canarias, en la situación en la que estamos, deba renunciar ni a un solo euro que nos corresponde y que por ley, y tras sentencia judicial, es de todos los canarios y canarias Vamos a seguir haciendo una oposición responsable y constructiva, pero absolutamente exigente con lo que le corresponde a Canarias en todos los ámbitos".

Por otra parte, la diputada de CC-PNC se refirió al reconocimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIDEF) que sigue considerando a Canarias "una comunidad autónoma cumplidora con sus obligaciones financieras y totalmente saneada. No vamos a permitir que nadie se escude en cuestiones que no son ciertas para asumir incumplimientos de sus propias propuestas", ha indicado la Secretaria de Organización nacionalista.

Guadalupe González Taño finalizó su intervención trasladando el reconocimiento de la organización a los ex senadores Pablo Rodríguez Cejas y María del Mar Julios "por el trabajo desarrollado durante la pasada legislatura, que continuará a partir de ahora el senador autonómico Fernando Clavijo".