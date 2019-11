Espino: "La Educación es una cuestión de Estado, no una cuestión partidista"

Canarias/ La portavoz de Cs en el Parlamento pide que "se reactive el Pacto Nacional de Educación", y que "la formación profesional en las islas se adapte a los nuevos nichos de empleo". "La Educación es una cuestión de Estado, no una cuestión partidista". Así lo ha manifestado este lunes en la comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, quien ha manifestado que "es una mala noticia que se pretenda regular la Educación a base de decretos y no a través del diálogo y llegando a consensos".



En este sentido, ha asegurado que "es necesario acabar con el mareo continuo de normativas", y para ello, es fundamental que "se ponga en marcha el Pacto Nacional de Educación", que "no salió en la pasada legislatura porque el PSOE y Podemos se levantaron de la mesa".

"Es imprescindible que se ponga el foco en el abandono escolar y se trabaje para reducirlo", ya que "Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar", ha indicado Espino, quien ha pedido también a la consejera de Educación, María José Guerra, que explique "los motivos por los que se ha reducido el presupuesto destinado a Formación Profesional (FP) en Canarias".

Al respecto, la portavoz de Cs en la Cámara autonómica ha señalado que "hay que apostar por la formación continua", y trabajar para adaptar "los ciclos formativos a la demanda existente".

"Nos preocupa que no se trabaje en coordinación con los clústeres en Canarias", ya que "nos han trasladado que están interesados en contratar a personal, pero que no hay gente preparada porque los ciclos formativos en las islas no están adaptadas a las necesidades del mercado laboral".

Asimismo, Espino ha reclamado al Gobierno de Canarias que incentive a las empresas para que "se incorporen a la formación dual", y "se refuerce también el inglés en la Formación Profesional", ya que "es un idioma clave en muchas profesiones".

Y ha añadido que "hay que apostar también por formar en emprendimiento", para que "el alumnado de FP pueda emprender sus propios proyectos".

Por último, la portavoz de Cs en el Parlamento de Canarias ha denunciado que "el actual Plan de Formación de Canarias no contempla la realización laboral de cada isla y tampoco apuesta por sectores productivos clave como las TIC o la economía azul".