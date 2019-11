El PP denuncia que estos presupuestos no reducirán las listas de espera sanitarias

Ponce, justifica que no se contemplan nuevas contrataciones en los presupuestos de anestesistas, cirujanos o personal de enfermería para mejorar la asistencia y reducir las listas de espera.

Canarias/ El diputado del PP en el Parlamento de Canarias, Miguel Angel Ponce ha indicado que estos presupuestos no contemplan medidas correctoras para los problemas endémicos de la Sanidad Canaria. "No solucionan problemas de primera magnitud como son las listas de espera sanitarias con unos 180.000 pacientes sin atender tal y como revela la auditoría de 2018 realizada a propuesta del PP".

El portavoz del PP en la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, recordó que los tiempos de demora son los mayores de toda España y varían considerablemente dependiendo de la isla, del hospital y hasta de la especialidad debido a la deficiente contabilización de los datos de pacientes pendientes de una cirugía o de una prueba diagnóstica entre unos hospitales y otros de Canarias.

Así las cosas, "nos encontramos con la mayor lista de espera para una consulta o pruebas complementarias con un especialista", señaló, Miguel Angel Ponce.

Ante esta situación el PP, se ha cuestionado donde está la transparencia respecto a la publicación mensual prometida de los datos en las listas de espera sanitarias.

Por otro lado, respecto al Plan de Infraestructuras Sociosanitario, los populares han denunciado que "no hemos escuchado ningún plan para derivar con todas las garantías a los 250 pacientes que actualmente ocupan una plaza hospitalaria en los centros de referencia del archipiélago a corto plazo.

Insistió, "Se observa que no hay una partida extra para dotar a la comunidad autónoma de camas sociosanitarias. Al contrario, en Gran Canaria y Tenerife han desaparecido 2,5 millones del presupuesto prorrogado por no haber sido ejecutado. No están las camas ni adjudicadas y seguidamente las recortan del presupuesto".

Para el diputado popular, "una medida de choque hubiera sido concertar camas con centros sociosanitarios concertados a corto plazo, así como dotar presupuestariamente la puesta en marcha de equipos de hospitalización a domicilio o programas de fisioterapia tal y como ha propuesto el PP de Canarias, aunque vemos que tampoco lo han contemplado. Encima reducen la partida para el plan de cuidados paliativos del archipiélago, un 50%".

Ante esta situación, los populares se preguntan si el Gobierno de Canarias se propone esperar 3 años a la construcción de nuevos centros mientras se duplican las necesidades de los pacientes sociosanitarios. Mientras, los servicios de urgencias hospitalarios y de atención primaria empiezan a colapsarse como todos los años y el Plan de Urgencias de Canarias (Pluscan) guardado en un cajón y sin puesta en marcha de medidas concretas para este invierno.

Ponce, destacó que la reducción de partidas presupuestarias para investigación (Funcanis), drogodependencias o en infraestructuras importantes como el Hospital Militar de Gran Canaria. El Hospital del Norte de Tenerife, la unidad de geriatría de Fuerteventura, el Centro de Salud de Argana Alta de Lanzarote o la Clínica Brisamar de La Palma.

Por último, el diputado del PP denuncia que el Servicio Canario de Salud vuelve a tensionar las negociaciones de la Mesa Sectorial de Sanidad, volviendo a cambiar las reglas de juego de las negociaciones ya realizadas anteriormente dejando fuera de la negociación el pago de la carrera profesional a personal interino de 10 y 15 años de antigüedad, el cual supone más de la mitad de plantilla retrasándolo en principio para el 2021, incumpliendo otra vez más, los acuerdos sindicales de la mesa sectorial a lo cual el PP de Canarias presentará, enmienda.