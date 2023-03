Curbelo destaca el compromiso del discurso del presidente del Gobierno con la sociedad canaria

Señala al crecimiento demográfico como uno de los principales retos que "no pueden esperar cuatro años más".

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha destacado el realismo y el compromiso con la sociedad canaria del discurso del presidente del Gobierno. Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate del Estado de la Nacionalidad, que se celebra en el Parlamento autonómico, y en la que puso en valor la respuesta dada desde el Ejecutivo "a la peor época".

Curbelo no dudó en remarcar que la Canarias actual es "mucho mejor" que la encontrada al inicio de la legislatura, y que se pone de manifiesto en los indicadores económicos y sociales. En este sentido, puso en valor la unidad de acción encontrada en este tiempo, desde los grupos parlamentarios y la sociedad civil. "No me puedo imaginar las islas sin sumar todos durante la pandemia", aseveró.

Además, subrayó la minuciosidad de los datos aportados durante la intervención y de la radiografía realizada de las islas. "Empleo, vivienda, jóvenes, educación, dependencia. Ha descrito todos los sectores productivos desde el positivismo y el compromiso con el futuro", manifestó.

Hizo hincapié en las consecuencias de las crisis que Canarias ha venido padeciendo, de las que destacó las pautas de recuperación llevadas a cabo por el Gobierno. Del mismo modo, compartió la relevancia de "la fuerte inversión pública que ha realizado el Gobierno, de la mano del Estado y Europa, porque no me quiero imaginar unos servicios públicos sin esta cooperación", dijo.

Apuntó a los retos y desafíos de futuro, de los que puso en el centro de las prioridades la cuestión demográfica. "Hay que afrontarlos porque cuatro años más no podemos aguantar", manifestó, antes de insistir en que se trata de una cuestión de sostenibilidad económica, social y ambiental.

Islas Verdes

Por último, Curbelo indicó que echó en falta una mención específica a las Islas Verdes, ya que según enfatizó "si queremos construir una Canarias de iguales, estas islas tienen que tener una consideración especial".