Fernández de la Puente apuesta por la creación de empleo como la mejor política social para Canarias

Canarias/ El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, defendió hoy durante la tercera y última sesión del Debate sobre la Nacionalidad Canaria, que la apuesta por la generación de empleo es la mejor política social para Canarias. En su intervención, explicó los objetivos que persiguen las 23 propuestas de resolución presentadas por su formación y de las cuales la Cámara aprobó prácticamente el 80%, es decir 18 de ellas.



El diputado recordó que, si bien es cierto que las cifras de desempleo han mejorado, no es menos real que se requiere un empleo de mayor calidad y que, por tanto, es esencial apostar por la formación en Canarias, especialmente en sectores como el turismo. En este sentido, remarcó la importancia de luchar contra el paro juvenil y reiteró, como ha hecho en varias ocasiones durante esta legislatura, la necesidad de impulsar la Formación Profesional Dual y fomentar una mayor colaboración entre las universidades públicas canarias y el sector empresarial.

Además, incidió en la necesidad de impulsar programas para trabajadoras y trabajadores mayores de 45 años, de forma que adquieran nuevas competencias y habilidades que los preparen para un mercado laboral cada vez más dependiente de las tecnologías.

También pidió unidad para reclamar al Gobierno de España que cumpla con el Régimen Económico y Fiscal (REF). "Debemos ser firmes en exigir el mantenimiento de nuestro diferencial fiscal con respecto al territorio nacional, porque no se trata de privilegios sino de intentar acercarnos al continente pese a nuestra condición de región ultraperiférica", manifestó.

Ricardo Fernández de la Puente insistió durante su intervención en la necesidad de que el Gobierno ha de ser capaz de hacer una gestión eficiente de sus recursos y, para eso, "es importante decir a veces que no y priorizar lo urgente frente a lo importante" y defendió que la próxima Legislatura "debiera ser la de la modernización de la fiscalidad de nuestra región, revisando tasas e impuestos locales".

Hizo hincapié en la importancia de poner en marcha actuaciones que permitan al sector primario de las Islas hacer frente a la difícil situación que atraviesa. "Proponemos bonificaciones para el sector ganadero y agrario en las licencias de obra que soliciten y que se estudie estas con la FECAM", destacó Fernández de la Puente.

Recordó que el relevo generacional sigue siendo una necesidad para un sector que se enfrenta al problema creciente del relevo generacional y, mientras, "nuestro campo cada vez está más vacío y abandonado".

En relación con el sector turístico y el IGIC, Fernández de la Puente demandó que se eliminen los límites de las devoluciones del impuesto a los turistas extracomunitarios, siempre "adhiriéndonos a los sistemas ya existentes de devolución de impuestos". En este sentido, el diputado se mostró nuevamente contrario a la ecotasa para la actividad turística.

El diputado de Ciudadanos propuso nuevamente en la Cámara reducir el IGIC del 7% al 5%, dado que existe margen para aplicar la medida vistos los récords de recaudación y los ingentes fondos europeos que llegan a Canarias.

En este punto, Fernández de la Puente demandó del Gobierno de Canarias un sobreesfuerzo para realizar una correcta gestión de los fondos europeos, "que se nos están atragantando", y a trabajar con total transparencia. De ahí que el diputado haya propuesto hoy que el Ejecutivo canario ponga en marcha mecanismos sobre datos actualizados de ejecución presupuestaria de los Fondos Europeos Next Generation.

Otra de las iniciativas propuestas desde Ciudadanos de cara a la próxima Legislatura ha sido la de avanzar en un sistema de reconocimiento de la productividad del empleo público. "La Administración debe poner las cosas fáciles al administrado, por lo que planteamos la generalización de la declaración responsable junto al silencio administrativo positivo cumpliendo con la legalidad vigente, para que la carga de la prueba recaiga sobre la Administración".

Fernández de la Puente también incidió en la importancia de avanzar hacia una región más sostenible y orientada al cuidado del medio ambiente y la economía circular, por lo que propuso agilizar los procesos vinculados a la generación de biogás a partir de residuos orgánicos como una alternativa a estudiar.

El diputado ha defendido que la lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular debe ser una prioridad para el Gobierno de Canarias, luchando contra el fraude de quienes no cumplen y disponiendo de un panel de datos actualizados de forma permanente, que permita actuar en consecuencia. También planteó un refuerzo de la seguridad e inspección laboral, dotándola de los medios necesarios y suficientes.

Fernández de la Puente solicitó un incremento en las partidas presupuestarias destinadas a programas vinculados al tratamiento de personas con adicciones de cualquier índole, y para cualquier colectiva, en especial los más jóvenes, que son quienes más padecen este tipo de situaciones.

Otro de los asuntos que trató en su intervención fue la del sobrecoste del carburante en las islas no capitalinas, donde incidió en que el Gobierno de Canarias debe buscar las medidas necesarias para igualar las condiciones para todos los residentes.

Sobre la recién adquirida competencia en Costas, el diputado defendió que debe servir para asegurar la correcta y eficiente planificación, gestión y control de los espacios litorales y marinos, dando seguridad jurídica y normas de juego claras para todos.

También manifestó su preocupación por la situación de la inmigración en Canarias y solicitó que se defienda a las Islas como Plataforma Humanitaria dotándola de los recursos necesarios y suficientes y a exigir al Gobierno de España medidas para combatir la inmigración ilegal.

Por último, pidió que se trabaje para ampliar Zona Especial Canaria hasta el 31 de diciembre de 2029 y abordó la necesidad de promover la reincorporación de los servicios financieros como actividades aptas para la misma.

