La Laguna inicia las actuaciones para la restauración del monumento al Padre Anchieta

La Laguna/ La Concejalía de Patrimonio Cultural encarga a la empresa especializada GEA los estudios del estado de estatua y pedestal, las pruebas de limpieza y la redacción del proyecto de rehabilitación. El Área de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna ha encargado a la empresa especializada GEA los estudios analíticos y las pruebas de limpieza del monumento al Padre Anchieta, actualmente situado en una plaza elevada junto a la Facultad de Biología de la ULL. Esta reconocida empresa española se encargará, además, de la redacción del proyecto de restauración de la escultura, actuaciones que no solo permitirán conocer el estado actual de la obra, sino también las intervenciones necesarias y su coste aproximado.



El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, sostiene que "la escultura del Padre Anchieta es un símbolo de nuestra ciudad, es una de las obras más significativas de nuestro patrimonio monumental y, como tal, desde Ayuntamiento tenemos el firme compromiso de velar por su conservación. Sabemos que los continuos traslados y su ubicación en una zona de enorme afluencia de tráfico han afectado a su estado. Este estudio supone el primer paso en el proceso para garantizar su protección", asegura el alcalde.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explica que el Área costeará íntegramente este encargo a GEA Asesoría Geológica, que supondrá una inversión de 10.400 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. "Estos análisis y pruebas de limpieza son fundamentales para conocer el estado real de la escultura y poder plantear una intervención que no solo nos permita recuperar este monumento referente del municipio y la Isla, sino también, garantizar su conservación", señaló.

Cordobés destacó que "vamos a contar con una empresa de primer nivel, con experiencia y reconocimiento internacional, ya desde esta primera fase, en la que se estudiará en profundidad el estado de la obra de bronce y del pedestal pétreo que la sostiene. Y, una vez contemos con el proyecto de restauración, nuestro objetivo es sacar a licitación los trabajos a la mayor brevedad posible".

Asimismo, el edil anunció que, "próximamente, se darán nuevos pasos para crear el primer centro de interpretación dedicado a San José de Anchieta de La Laguna y Tenerife, un museo que estará ubicado en la casa donde el santo residió durante su infancia y juventud, junto a la plaza del Adelantado, y que ha sido rehabilitada recientemente".

Esta primera fase de la intervención, que se realiza conforme a las recomendaciones realizadas por la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), consistirá en el análisis morfo-químico y alterológico de la escultura, a cargo de un petrólogo especialista con 25 años de experiencia; pruebas "in situ" de limpieza, inhibición y protección, estas, por un restaurador con más de 20 años de experiencia, así como la redacción del proyecto de intervención.

Los estudios permitirán determinar el número, naturaleza, espesor y estado de conservación de los recubrimientos originales y de los tratamientos de conservación aplicados posteriormente, así como el grado de corrosión que presenta la escultura, desde la superficie hacia el interior.

Para ello, se realizará un análisis morfo-químico y alterológico de la escultura, incluyendo los productos de alteración existentes (pátinas de oxidación, carbonataciones, pátinas biológicas, etc.) y se estudiará el estado de conservación del pedestal pétreo que soporta la escultura.

Seguidamente, se llevarán a cabo una serie de pruebas de limpieza sobre la escultura y el pedestal, con el objetivo de poder definir y valorar económicamente en el proyecto de restauración los métodos de limpieza a utilizar durante la intervención de la escultura, incluyendo los diferentes inhibidores y/o protectivos a aplicar.

Finalizados los estudios morfo-químicos y alterológicos, y definidos los métodos de limpieza y productos de protección más adecuados, GEA redactará el proyecto de restauración de la escultura, con su correspondiente valoración económica.

Sobre GEA

GEA Asesoría Geológica es una empresa de referencia estatal, constituida en el año 2001 y especializada en estudiar el comportamiento de todo tipo de materiales que constituyen el patrimonio cultural con problemas de deterioro, de cara a encontrar las soluciones más adecuadas para su correcta restauración, conservación y mantenimiento.

La entidad, que ha sido reconocida como Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) por la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (ANCES), interviene en obras de restauración, conservación o rehabilitación de todo tipo de patrimonio cultural, tanto arquitectónico y escultórico, como industrial, arqueológico, artístico o paisajes culturales.

La empresa seleccionada por el Ayuntamiento de La Laguna para esta primera fase de intervención en el monumento al Padre Anchieta ha llevado a cabo estudios previos, controles de calidad y/o consultorías en las catedrales de Burgos, Santiago de Compostela, Sevilla, Gerona, Palencia, Valencia, Oviedo, Huesca, Getafe, Vitoria, Soria, Mallorca y Barcelona.

Asimismo, ha realizado los citados trabajos en edificios singulares como el Museo del Prado, Banco de España, Alhambra, Congreso de los Diputados, Puerta de Alcalá. Admás de las murallas de Lugo, Oviedo, Ávila, León y Toledo; yacimientos arqueológicos, como la ciudad romana de Complutum (Alcalá de Henares), Contrebia Leucade (La Rioja), Llano de la Horca (Santorcaz) o Eras de San Martín de Alfaro (La Rioja).

Además, ha intervenido en monumentos internacionales, como Gjirokastra, Kanine, Borsh y Kruje, ubicados en Albania; en destacadas muestras del Prerrománico Asturiano, en yacimientos rupestres paleolíticos del norte de España, así como en la Sagrada Familia y el Palau de la Música de Barcelona, las ciudades históricas de Toledo y Cuenca o los cascos Antiguos de Cáceres, Ávila y Segovia.

Igualmente, ha colaborado en la elaboración de los proyectos básicos y de ejecución de los Paradores Nacionales de Bayona, Jarandilla de la Vera, Plasencia, Beruela, Olite, Hondarribia, Cangas de Onís, Ciudad Rodrigo, León y Zamora, entre otras muchas intervenciones.

