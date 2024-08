TLP Tenerife 2024 convierte a la Isla en el epicentro de los eventos tecnológicos a nivel nacional

Tenerife/ La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca la recuperación de la iniciativa, que tendrá lugar en el Recinto Ferial del 3 al 8 de septiembre.

Tenerife se convertirá en el epicentro de los eventos tecnológicos a nivel nacional con TLP Tenerife, una iniciativa que tendrá lugar en el Recinto Ferial del 3 al 8 de septiembre. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado la recuperación del evento "que sitúa a Tenerife entre los mejores eventos del país. La TLP Tenerife vuelve y lo hace con entusiasmo y renovando su programación, con nuevas actividades y potenciando la formación". TLP Tenerife 2024 cuenta con el apoyo del Cabildo, Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, empresas como Globalan o Binary Systems y con la promoción de Factoría de Innovación y producción de Nakatomi Corp.



Rosa Dávila ha recordado que el anterior grupo de gobierno socialista "suprimió la TLP Tenerife y nuestro compromiso fue recuperarla" e invita "a todo el mundo y no sólo a los jóvenes, a pasar por el Recinto Ferial. Esperamos una afluencia de más de 60.000 personas durante los seis días. Es un evento con múltiples actividades que van desde la formación y la diversión hasta el comercio. La décimo sexta TLP Tenerife regresa para ocupar el lugar que le corresponde no sólo en la agenda cultural y tecnológica de Canarias sino también como una de las grandes citas en el calendario nacional".

La presidenta del Cabildo señaló que "hay más de 120 jóvenes contratados con rangos de edades comprendidas en su mayor parte entre 18 y 30 años. Además, en sus contratos se incluye una formación, en la que adquirirán conocimientos en el campo de las nuevas tecnologías. Es una forma de diversificar nuestra economía y potenciar el talento tecnológico y creativo que tenemos en la Isla".

El Recinto Ferial de Tenerife pone a disposición de TLP Tenerife 24.000 metros cuadrados por los que discurrirán cientos de metros de cables de red, dispositivos electrónicos y, sobre todo, diversión y formación durante seis días. TLP Tenerife recupera la esencia telepera a la vez que se adapta a las nuevas necesidades y gustos de las nuevas generaciones. Una vez más, será el hogar de todas las personas que quieren compartir intereses, el espacio donde los 'clásicos' teleperos podrán rememorar las ediciones pasadas y donde los nuevos teleperos se acercarán para crear las nuevas experiencias compartidas que se crearán.

Espacios y actividades en TLP Tenerife 2024.

Zona LAN Party.- Los teleperos convivirán las 24 horas del día durante todo el evento y compartirán su pasión por los videojuegos, los esports y la cultura tecnológica. Los laneros, férreos amantes de la tecnología mejoran sus equipos informáticos con monitores de alta calidad y torres de última generación. Así, se ha mejorado su experiencia en la LAN party ampliando el espacio en las mesas para que puedan desplegar su setup informático y disfrutar de las mismas comodidades que tienen en sus casas.

Zona Summer-Con. Dispondrá de actividades para todos los públicos con la mayor oferta de la historia de TLP Tenerife donde se encontrarán, entre otros, talleres educativos enfocados a las nuevas tecnologías, presencia de las editoriales de juegos de mesa más importantes a nivel nacional, manualidades, acceso a zona de consolas y videojuegos, competiciones en distintos ámbitos y muchas sorpresas e invitados aún por anunciar.

TLP K-Pop Championship, una competición en el que se busca mostrar la mejor selección de grupos y solistas del Archipiélago en esta modalidad de baile tan de moda en los últimos años. El escenario principal también abrirá paso al Cosplay, el cual acogerá a todas las personas que se atrevan a caracterizar personajes del mundo del cine, del anime o de videojuegos.

Esports.-. Tendrá más de 30 competiciones en cuatro modalidades distintas de torneos que se desarrollarán en un amplísimo abanico de títulos, desde League of Legends y Tekken 8 hasta Just Dance y Fortnite. Se repartirán numerosos premios a jugadores profesionales, jugadores amateurs, comunidades que buscan hacerse un hueco en el sector competitivo y a simpatizantes en general de los videojuegos.

Comercio.- TLP Tenerife 2024 es un escaparate único para las tiendas locales del sector de nuevas tendencias y de un espacio en el que se desarrolla el arte en todas sus variantes. Así, la organización ha previsto que más de 60 artistas podrán disponer de un puesto para exponer y vender sus obras a los visitantes de esta Summer-Con.

