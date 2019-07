El Universo escondido

Canarias/ Inaugurado en la Universidad de La Laguna el congreso transversal de la Unión Astronómica Internacional sobre la luz difusa del cielo organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Este encuentro reúne a un centenar de astrónomos de distintos campos y procedentes de una veintena de países.

Esta mañana, en el Aulario Central del Campus Guajara de la Universidad de La Laguna, se ha inaugurado el congreso de la Unión Astronómica Internacional (IAU) "The Realm of the Low Surface Brightness Universe" (El reino del Universo de bajo brillo superficial), organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), evento que se celebra en el contexto del centenario de la IAU, el mayor foro de astronomía del mundo.