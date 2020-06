Estudiantes del IES Valsequillo, campeones absolutos del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE

Valsequillo/ En esta edición han participado 157.451 escolares de toda España.

La bandera diseñada por los escolares de 3º ESO C del IES Valsequillo (Las Palmas) ha sido la ganadora absoluta de la 36 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, dentro de la categoría C (ESO y FP Básica).



Así lo ha dado a conocer hoy el jurado nacional en un acto virtual en el que se han desvelado los ganadores de las distintas categorías del Concurso, que en esta edición ha invitado a aportar ideas para diseñar banderas e himnos por la inclusión de las personas con discapacidad.

Junto a su profesor, Néstor Díaz, los escolares han realizado una bandera sobre un fondo monótono, frío, gris, homogéneo, de la que surgen dos manos que cuentan con varios detalles: una lleva tatuada en braille la palabra INCLUSIÓN y la otra tiene puesta una pulsera en la que se lee el lema del concurso en esta edición: "ONCE Upon a time".

Las manos, mediante la lengua de signos, nos descubren un mundo de colores, donde la diversidad es la que da color a la sociedad, donde todo el mundo está incluido, donde todo el mundo es importante, donde todo el mundo aporta su talento. Culturas, religiones, sexo, discapacidades, la variedad es la que enriquece nuestro mundo.

Bajo el lema 'ONCE upon a time. La mirada de tod@s', han participado en este programa de sensibilización educativa un total de 157.451 estudiantes y 2.163 profesores de 1.717 centros educativos de todo el territorio estatal. Todos ellos han trabajado de manera activa el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y han reflexionado sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano.

El jurado nacional de esta edición ha estado compuesto por la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Jesús Celada; el consejero de Educación y Cultura de La Rioja, Luis Cacho; la directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, Nuria Manzano; el jefe del Servicio del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, José Alfredo Espinosa; la directora Ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino; el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández; Alicia Corrales, mánager de Relaciones Institucionales de Google España; Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol y embajador de la Fundación Síndrome de Down de Madrid; la pintora e ilustradora, Mercedes Bellido; el guionista y director de cine, Javier Fesser; el presidente de la Sociedad Española de Vexicología, José C. Alegría; Silvia Fernández, Premio Nacional de Diseño 2019; Ana Belén Roy, presentadora TVE; Marta Landín, presentadora Telemadrid; el compositor Manuel Comesaña; el maestro de Pedagogía Inclusiva, Antonio Márquez; la profesional de la comunicación y escritora, Minerva Piquero; el novelista, ensayista y autor de libros juveniles, Jordi Sierra; y el director de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE, Antonio Mayor.

Todos los estudiantes y profesores ganadores de esta edición recibirán una tablet que reconoce su trabajo e implicación en este Concurso que ya es una referencia a nivel nacional.