Consejos de los Administradores de Fincas colegiados para garantizar el correcto funcionamiento de los edificios

Nacional/ La actividad profesional de los Administradores de Fincas resulta hoy más esencial que nunca. En estas fechas en las que el conjunto de la población debe quedarse en casa es imprescindible garantizar todos los servicios comunitarios (suministro de agua, energía, calefacción, correcta accesibilidad, telecomunicaciones...).



Con relación a tu comunidad de propietarios sigue estas normas:

• Siempre que sea posible los Administradores de Fincas deben usar el tele- trabajo. La atención a las incidencias solo puede ser telefónica o por medios telemáticos, nunca presencial.

• Usa los servicios de tu Administrador de Fincas solo cuando sea estricta- mente necesario.

• También en tu edificio hay que mantener la distancia de seguridad (mínimo un metro).

• Usa el ascensor lo imprescindible, la escalera te ayudará a estar en forma. Si se usa el ascensor no más de un usuario por proximidad. Y pulsar el botón de destino con el dedo protegido.

• Está prohibido el uso de las zonas comunes tales como jardines, parques infantiles, bancos, apa- ratos deportivos, zonas de recreo, piscinas, solariums, así como los recintos o espacios cerrados destinados a reuniones en las Comunidades.

• Es aconsejable que los conserjes y porteros realicen sus tareas básicas en las primeras horas del día y posteriormente permanezcan en la conserjería realizando ronda de control cada cierto tiempo.

• Al realizar las tareas de limpieza y mantenimiento todo el personal al servicio del edificio em- pleados, limpiadores, vigilantes, personal de mantenimiento, debe observar las medidas de pro- tección necesarias (lavado de manos frecuente, uso de guantes, mascarillas...) en especial en las zonas más sensibles (pomos de las puertas, botoneras de los ascensores, porteros automáticos, pasamanos etc.).

• Todas las reuniones de comunidades de propietarios deben aplazarse.

• Si se pide comida a domicilio, al manipular billetes y monedas lavar las manos antes del pago y posteriormente de manera inmediata.

• El mejor antiséptico es el agua con jabón, recomendable en áreas domésticas.

• Si se toca o acaricia una mascota de un vecino, lavar inmediata- mente las manos, aunque no esté definido que se transmita desde los animales.

• Tranquilos con los asuntos pendientes: todos los trámites admi- nistrativos y procesales están paralizados.