Sin igualdad no hay futuro. Si nos cierran caminos ¡abrimos veredas!

Tras el recorrido entre San Telmo y la plaza de Santa Ana, la Red leyó el manifiesto de este año en el que advirtió que no se iba a dar ni un paso atrás en los derechos de las mujeres.

La brecha salarial y en las pensiones, especialmente cruenta para las mujeres jóvenes y para las que cobran pensiones no contributivas, la feminización de la pobreza, o el abandono institucional en el que se encuentran muchas víctimas de violencia de género por las secuelas fueron algunas de las situaciones que denunció la Red en su manifiesto.

"Las jóvenes deben crecer libres del miedo que ha acompañado a las más mayores al salir a la calle, a recorrerlas de noche, a hablar, a opinar, a oponerse y expresar sus pensamientos y emociones libremente, sin ser juzgadas, minusvaloradas o ridiculizadas", afirma la Red en el texto que leyeron dos de las portavoces.

La Red recordó que este año "vamos a vivir varios procesos electorales" y por eso advirtió que no van "a dar ni un paso atrás. Vamos a echar abajo cada propuesta, cada medida o cada idiotez que pretenda cercenar" los derechos de las mujeres. "No vamos a permitir que se nos cuestione nuestro derecho fundamental a decidir si queremos ser madres o no serlo, a que haya familias con dos madres o a que sólo sí sea sea sí y que no se quede en una mera ley. No hay vuelta atrás", afirmaron.

Para finalizar el acto la Red Feminista de Gran Canaria entregó sus premios y antipremios. El Premio Berta Cáceres 2023, colectivo, fue para la Asociación de Mujeres Maresía, de Bañaderos, Arucas. El Premio Simone de Beauvoir, individual, para Jennifer Galván.

Por su parte, los antipremios fueron para Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León (Premio Estropajo de esparto); La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, A la Federación Española de Fútbol y a su presidente, Luis Rubiales y Dani Álvez, Premio Estropajo de verguilla; y para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Premio Estropajo de brillo.

MANIFIESTO 8M 2023

Sin igualdad no hay futuro. Si nos cierran caminos ¡abrimos veredas!

2.000 euros menos al año ganan las mujeres en Canarias por el hecho de ser mujeres. La brecha salarial, pese a los avances del salario mínimo interprofesional, sigue siendo un lastre para la igualdad. Especialmente para las mujeres mayores de 65 años, cuya diferencia de ingresos con respecto a los hombres pensionistas aumenta hasta los 5.600 euros. La no corresponsabilidad de los cuidados ahonda en las diferencias convirtiendo a la pobreza en la compañera inseparable de las mujeres.

Y muchas de ellas no tienen voz porque quedaron invisibilizadas por el sistema patriarcal. Las mujeres empobrecidas, las abandonadas por el sistema y olvidadas por la sociedad. En Gran Canaria no existen recursos para ellas salvo la atención de servicios sociales y salud mental. Mujeres que fueron víctimas en el pasado de la violencia de género y que sufren las secuelas después de 5, 10,15 años y que ahora, más que nunca, igual que siempre, necesitan la ayuda de la administración pública. Pero esta les da la espalda y las revictimiza de múltiples maneras. Mujeres solas, mujeres sin hogar, mujeres mayores, mujeres enfermas. Mujeres que terminan en un sistema que carece de perspectiva de género. Sin igualdad no hay futuro, y esta, al ritmo actual y en términos salariales, no se alcanzará hasta dentro de medio siglo y no lo vamos a tolerar. Si nos cierran caminos ¡abrimos veredas!

Las jóvenes deben crecer libres del miedo que ha acompañado a las más mayores al salir a la calle, a recorrerlas de noche, a hablar, a opinar, a oponerse y expresar sus pensamientos y emociones libremente, sin ser juzgadas, minusvaloradas o ridiculizadas.

Nos queremos libres para salir del armario como lesbianas y bisexuales, como mujeres trans, libres para ser, para sentir y para expresarse sin ataduras de género. Libres para quemar los armarios.

Este año vamos a vivir varios procesos electorales y desde aquí una advertencia: no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a echar abajo cada propuesta, cada medida o cada idiotez que pretenda cercenar nuestros derechos. No vamos a permitir que se nos cuestione nuestro derecho fundamental a decidir si queremos ser madres o no serlo, a que haya familias con dos madres o a que sólo sí sea sea sí y que no se quede en una mera ley. No hay vuelta atrás.

Las feministas lucharemos porque en el futuro ninguna mujer se quede atrás: ni las migrantes, ni las racializadas, ni las mayores, ni las que dedican su vida a los cuidados o las mujeres trans. Sin igualdad no hay futuro. Si nos cierran caminos ¡abrimos veredas!

En estos últimos años hemos tenido avances legislativos importantes que han puesto en el centro del debate y de la normativa cuestiones que las feministas veníamos reivindicando desde hacía años. Ahora faltan recursos humanos y materiales para que se hagan realidad.

En paralelo, sin embargo, vemos una respuesta polarizada y dolorosísima por parte de la ultraderecha conservadora, cuyo guante han recogido buena parte de los medios de comunicación. Apelamos a la responsabilidad social de los medios para no seguir fomentando ni odios ni bulos. Y les exigimos un uso no sexista del lenguaje y del tratamiento de las imágenes.

Sin igualdad no hay futuro. Si nos cierran caminos ¡abrimos veredas! Y estas pasan por la formación de las plantillas profesionales sanitarias, policiales y judiciales especialmente. Solo la formación y la sensibilización de los operadores jurídicos podrá acabar con el machismo más rancio que se resiste a desaparecer. Solo la sensibilización en el ámbito sanitario podrá introducir la perspectiva de género en la investigación, en los tratamientos y en el cuidado sanitario. Sin formación los cuerpos y fuerzas de seguridad no podrán ayudar a las miles de mujeres en situación vulnerable por las distintas formas de violencias machistas. Seguimos reclamando educación afectivo sexual con perspectiva de género, así como de buenos tratos y que por fin se implante la coeducación en todo el sistema educativo.

Sin igualdad no hay futuro. Si nos cierran caminos ¡abrimos veredas!

PREMIOS Y ANTIPREMIOS (EMBARGADO HASTA SU LECTURA A LAS 21.00H)

Premio Estropajo de esparto a:

Juan García Gallardo, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, por sus medidas para cercenar los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

Premio Estropajo de verguilla ex aquo a:

La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, por organizar el pasado Campeonato Mundial de Fútbol, en Qatar, uno de los 70 países que criminaliza las relaciones homosexuales y las disidencias sexuales y donde la vida de las mujeres sigue estando sometidas a la tutela masculina.

A la Federación Española de Fútbol y a su presidente, Luis Rubiales, por no entregar en persona las medallas a las campeonas de la Supercopa de España de futbol femenino, llevarse la competición masculina a Arabia Saudí donde el feminismo y la homosexualidad son delito, y en apoyo a las 15 jugadoras de la selección, que han renunciado a ser convocadas hasta que no hayan condiciones dignas y sean tratadas como las profesionales que son.

A Dani Álvez, porque algunos hombres todavía creen que pueden actuar con total impunidad contra las mujeres y que el dinero les da derecho a tratarnos como a objetos.

Premio Estropajo de brillo:

Al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por echar balones fuera en la exposición sobre feminismo que se colocó en Triana y no respetaba a las mujeres trans; por ocupar la Plaza de Santa Ana con sillas el 25N; por responder que "ya sabemos lo que hay" cuando se exige formación a la policía local por comentarios negacionistas de la violencia de género; por no ocupar la vacante de jurista en el servicio de violencia de género municipal y por declarar Las Palmas de Gran Canaria ciudad libre de trata sexual sin acometer ni una sola acción.

Premio Berta Cáceres:

A Maresía, asociación creada en 2007 por un grupo de amigas de Bañaderos con inquietudes sociales donde socializar, cuidarse, reunirse y compartir tristezas y sonrisas.

Por ser referentes en el norte de Gran Canaria, por ese sinfín de actividades educativas, culturales, de ocio y de recreación, por su feminismo desde lo local hasta el mundo

Premio Simone de Beauvoir:

A Yenifer Galván Medina por su compromiso militante feminista, antimilitarista, ecologista que impregna su vida y su intervención en su trabajo, en su municipio, Santa Lucía de Tirajana, donde coordina del Centro Municipal de Solidaridad