Ayuntamientos canarios siguen sumando apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del ICHH

Canarias/ Los plenos de los ayuntamientos canarios se siguen sumando al apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. El último de ellos ha sido el de La Orotava, en el que este mismo martes se ha aprobado una moción en defensa del banco de sangre público y de los derechos de los trabajadores. Anteriormente, ya se ha recabado el apoyo de los municipios de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Los Llanos de Aridane, no lográndose en el municipio de Adeje debido a las maneras despóticas de su alcalde.



El Ayuntamiento de La Orotava, en Tenerife, aprobó una moción de Asamblea por La Orotava con la mayoría de los votos del PP y Coalición Canaria, observándose la abstención del PSOE. Este apoyo se suma al logrado en el municipio de La Laguna y al del pasado día 24 de febrero en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en una moción en la que se instó al ejecutivo regional, dirigido por Ángel Víctor Torres, a buscar las fórmulas jurídicas que permitan mantener al único banco de sangre de Canarias lejos de las políticas sanitarias público-privadas que hacen de la sangre donada un producto de mercado. La moción presentada por Izquierda Unida fue ratificada por unanimidad y entre aplausos de todos los asistentes.

El día 23 de febrero se aprobó en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane otra moción en apoyo que volvió a contar con la abstención del PSOE y el voto favorable del PP, Coalición Canaria y de Izquierda Unida, que fue la formación que la presentó al pleno municipal por iniciativa de la concejal Mariela Rodríguez.

La "cosa esa" de Adeje

Sin embargo, en el municipio de Adeje, el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga obstaculizó la consecución de un nuevo apoyo, al rechazar la moción presentada por el grupo de Podemos. Rodríguez Fraga se mostró, en todo momento, beligerante con los trabajadores del ICHH, a los que no se les permitió intervenir en el pleno en una materia a la que el alcalde se refirió como "La cosa esa".

Durante el pleno, el alcalde afirmó que la moción no se iba a aprobar "y punto", mientras el resto de los concejales, salvo los del PSOE, votaban favorablemente. Al acabar el pleno, los trabajadores se dirigieron a Rodríguez Fraga que les indicó que le tenían que haber planteado la moción a él y no "a ese", en referencia a Gabriel González, de Podemos Adeje, ya que "de haber hablado conmigo se lo hubiera resuelto en un momento", lo que, a juicio de los trabajadores demuestra el nivel de despotismo que se vivió en la jornada del viernes 24 en dicho Ayuntamiento.

Las dos caras del PSOE

Los trabajadores del ICHH ponen de relieve las "dos caras" del PSOE en Canarias en relación con la situación del Banco de Sangre, que se debate entre ser un organismo autónomo, como apoyan algunos de sus principales políticos, mientras otros parecen estar más interesados en generar una empresa público-privada que sacará de la sangre y los plasmas derivados donados una cuenta comercial de unos 24 millones de euros aproximadamente.

A este respecto, señalan que es una lástima que el presidente del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, no tenga el más mínimo tacto con un servicio público esencial que se nutre, entre otros, de la solidaridad de los ciudadanos de Adeje, que eran los que iban a ser homenajeados en la intervención que el primer edil de Adeje prohibió tajantemente.

