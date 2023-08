"El presidente de la CEHAT le faltan camareras/os de pisos que precarizar "

Canarias/ Comunicado de CCOO.

"Desde CCOO, nos ha causado una tremenda sorpresa en la información recogida por los diferentes medios donde el Presidente de la CEHAT y presidente de ASHOTEL denunciaba la falta de camareras de pisos, alentando la posibilidad de traer personas trabajadoras de fuera que "quieran trabajar" y culpa de todo esto al absentismo laboral."



"Es una falta de respeto a las personas trabajadoras que el firmante de un convenio DISCRIMINATORIO hacia el colectivo de camareras de pisos, dude de las ganas de trabajar de dicho colectivo cuando es latente que las patronales no invierten en la salud laboral de las personas trabajadoras y es un colectivo mayormente feminizado que siempre ha estado precarizado. En los sitios que se ha conseguido mejorar sus condiciones ha sido después de una acción sindical

agresiva porque muchas veces las empresas no atienden ni a sus propios servicios de prevención y entiende los estudios a su manera, que no les afecte en la cuenta de resultados."

"Nosotros/as no creemos que falten trabajadores/as en el sector, creemos que falta volver hacer atractivo el sector. Primero invirtiendo en salud laboral y aportando de recursos a las plantillas que viven encorsetadas y asumiendo unas cargas de trabajo inasumibles, de ahí el absentismo que ellos ven. Segundo es tener unas condiciones óptimas, como poder conciliar por ejemplo y en último lugar condiciones económicas, donde las subidas salariales pactadas son insuficientes para el gasto que tienen dichas personas trabajadoras, mientras las empresas siguen teniendo cuentas de resultados absolutamente ingentes, mientras se dedican a "llorar" no llegar a los visitantes que esperaban verano tras verano, sin explicar el incremento del precio cama."

"Desde CCOO invitamos a todas esas patronales a que hagan autocrítica y miren su ombligo porque un sector atractivo es posible, siempre que estén dispuestos a repartir los beneficios entre el PIB de la empresa que son las personas trabajadoras."

"Y en caso de seguir diciendo sandeces absurdas como es el caso de lo que se expone en los medios por las patronales, que las digan claramente, no faltan personas trabajadoras, faltan personas que precarizar. No pueden culpar a la SOCIEDAD CANARIA de "no querer trabajar", las personas lo que están hartas de que la exploten, mientras no asumen las empresas la posibilidad de mejorar, al contrario."

"CCOO estará al lado de las empresas que quieran dar mejoras a las personas trabajadoras, que eso hará que tengamos unas condiciones de trabajo y sociales óptimas. Y a todo tipo de declaraciones absurdas nos tendrán enfrente, dándoles voz a las miles de personas del sector."

"CCOO Trabajaremos para que estas patronales cambien esas "políticas" caciques y empiecen a hacer "políticas" de mejora hacia los/as profesionales del sector.

¡¡CCOO SIEMPRE EN LUCHA!!