El mercado de matriculaciones en Canarias cae un 23%, con un fuerte impulso en el canal de empresas

Canarias/ El mercado automovilístico en Canarias registró en abril 3.318 matriculaciones de turismos y todoterrenos, lo que supone una caída del 19% respecto al mes de marzo, cuando se alcanzaron 4.107 unidades. La reducción afecta especialmente al canal Rent a Car y al particular, mientras que el canal empresa continúa mostrando signos de resistencia.

En el conjunto de España, la tendencia también ha sido irregular. Cabe señalar que la caída de los sistemas administrativos de la DGT el pasado 28 de abril afectó puntualmente al ritmo de matriculación en algunas zonas del país, aunque su impacto ha sido limitado en el balance general.



Fuerte bajada del canal Rent a Car; el canal empresa y el eléctrico particular sostienen el mercado

El canal Rent a Car, fuertemente vinculado a la campaña turística, protagoniza la mayor contracción al pasar de 1.270 matriculaciones en marzo a solo 613 en abril, lo que supone una caída del 52%. Por su parte, el canal particular también se reduce, con cerca de 600 matriculaciones menos respecto al mes anterior. En contraste, el canal de empresa continúa creciendo, convirtiéndose en el principal impulsor del mercado este mes.

"Seguimos viendo signos de fortaleza en el canal empresa, lo que demuestra que el tejido productivo de las islas continúa apostando por la renovación de flotas", ha explicado Manuel Sánchez, presidente de Aconauto Canarias.

El vehículo eléctrico baja en volumen, pero se mantiene el interés entre particulares

En abril se matricularon 189 vehículos 100% eléctricos, frente a los 299 registrados en marzo. El descenso está en línea con la caída general del mercado, pero es destacable que el 71% de estas matriculaciones se concentraron en el canal particular, lo que confirma el interés creciente del consumidor canario por este tipo de movilidad.

"Vemos que el consumidor particular mantiene su apuesta por el vehículo eléctrico, lo que es una señal positiva en términos de transformación del parque móvil hacia una movilidad más sostenible", añade Sánchez.

Gran Canaria y Tenerife registraron cifras muy similares, con solo 28 unidades de diferencia, reduciendo la tradicional distancia entre ambas islas en cuanto a electromovilidad. La reciente publicación en el BOE del Plan MOVES III, con ayudas retroactivas desde el 1 de enero, se espera que reactive los pedidos y matriculaciones de este tipo de vehículos en los próximos meses.

"Esperamos que la publicación y activación de la ampliación del Plan MOVES III anime tanto los pedidos como las matriculaciones en los próximos meses. La demanda está ahí, pero necesita confianza, estabilidad y una administración ágil", apunta el presidente de Aconauto.

Motocicletas e industriales: signo mixto

El mercado de las dos ruedas cerró abril con 971 matriculaciones, una caída de 170 unidades respecto al mes anterior y un 6% menos que en abril de 2024. En cuanto a vehículos industriales y autobuses, se observa un incremento en las matriculaciones respecto a marzo, aunque en el caso de los autobuses, el volumen fue un 43% inferior al del mismo mes del año pasado.

Factores económicos y contexto global moderan la demanda

A estos resultados se suman factores económicos que han condicionado la evolución del mercado. La inflación persistente y los altos tipos de interés encarecen la financiación, especialmente en el canal particular. Asimismo, la incertidumbre económica y política, tanto nacional como internacional, ha llevado a muchos consumidores y empresas a adoptar una actitud más cautelosa en sus decisiones de compra.

"El mercado canario es dinámico, pero muy sensible a las condiciones del entorno. Necesitamos estabilidad institucional y claridad en las políticas para no frenar la confianza del comprador", concluye Sánchez.

